Кудрин не увидел смысла в предложениях по «донастройке» налогов в России
Ряд предложений Минфина по донастройке налоговой системы не дадут нужного эффекта, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
Он отметил, что при рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 млрд руб. Ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, по его словам, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, «в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов». Он подчеркнул, что к изменениям в налоговой системе нужно подходить «очень острожно». «Правительство в 2018 г. обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает все-таки возможность изменения некоторых налогов», — напомнил Кудрин.
Ранее стало известно об обсуждении в правительстве так называемой «донастройки» налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно. Более 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли через усиление налоговой нагрузки, в частности на драгметаллы. Около 90 млрд руб. в правительстве надеются получить от корректировки и расширения режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли. Еще примерно по 100 млрд руб. должны принести совершенствование системы уплаты акцизов и донастройка налогообложения состоятельных физлиц.