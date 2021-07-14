Кудрин не увидел смысла в предложениях по «донастройке» налогов в России

Он отметил, что при рассмотрении прогноза бюджета на три года на бюджетной комиссии Минфин представил оценку необходимости повышения налогов и их собираемости примерно на 400 млрд руб. Ряд предложений, связанных с индексацией акцизов на табак, алкоголь, сахаросодержащие продукты, по его словам, не дадут того эффекта, на который Минфин рассчитывает, «в силу высокой исчерпанности этих мер для повышения налогов». Он подчеркнул, что к изменениям в налоговой системе нужно подходить «очень острожно». «Правительство в 2018 г. обещало шесть лет не менять налоги, а жить по сложившимся. Сейчас правительство обсуждает все-таки возможность изменения некоторых налогов», — напомнил Кудрин.