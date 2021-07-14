Производители предупредили о подорожании соли в России
За последние три месяца ставки на полувагоны в России, при помощи которых соледобывающие предприятия перевозят свою продукцию производителям, увеличились на 40%, что может спровоцировать рост цен на соль для потребителей, говорится в письме исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова министру транспорта Виталию Савельеву. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.
Ситуация, о которой предупреждает Востриков, обусловлена тем, что логистика составляет существенную часть в себестоимости соли. Производств данного продукта в стране немного, а площадки находятся в удаленных регионах, поэтому его доставка требует значительных затрат, пояснил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
С логистикой же сейчас наблюдаются трудности, следует из письма Вострикова. Так, в конце марта этого года на железнодорожной сети в целом было 577 730 полувагонов при потребности рынка в 430 000–450 000 единиц. Однако затем собственники и операторы резко сократили предложение свободного под загрузку парка на фоне увеличения стоимости на транспортные средства.
Так, сейчас собственники вагонов гарантируют соледобывающим компаниям поставку почти в два раза меньше потребности, утверждает исполнительный директор «Руспродсоюза». В итоге уже остановились некоторые площадки, что несет риски срыва обязательств перед контрагентами, в том числе — поставок пищевым предприятиям.
Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) сообщил, что со II квартала этого года спрос на полувагоны резко повысился в связи с увеличением погрузки угля, щебня и стройматериалов. Сейчас операторы активно восстанавливают отставленный парк полувагонов, так что скоро на рынок могут вернуться до 20 000 таковых, отметили в организации. Кроме того, производители соли могли бы решить свои проблемы, заключив с операторами долгосрочные договоры, заявили в СОЖТ.