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Производители предупредили о подорожании соли в России

Ведомости

За последние три месяца ставки на полувагоны в России, при помощи которых соледобывающие предприятия перевозят свою продукцию производителям, увеличились на 40%, что может спровоцировать рост цен на соль для потребителей, говорится в письме исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова министру транспорта Виталию Савельеву. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа.

Ситуация, о которой предупреждает Востриков, обусловлена тем, что логистика составляет существенную часть в себестоимости соли. Производств данного продукта в стране немного, а площадки находятся в удаленных регионах, поэтому его доставка требует значительных затрат, пояснил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

С логистикой же сейчас наблюдаются трудности, следует из письма Вострикова. Так, в конце марта этого года на железнодорожной сети в целом было 577 730 полувагонов при потребности рынка в 430 000–450 000 единиц. Однако затем собственники и операторы резко сократили предложение свободного под загрузку парка на фоне увеличения стоимости на транспортные средства.

Так, сейчас собственники вагонов гарантируют соледобывающим компаниям поставку почти в два раза меньше потребности, утверждает исполнительный директор «Руспродсоюза». В итоге уже остановились некоторые площадки, что несет риски срыва обязательств перед контрагентами, в том числе — поставок пищевым предприятиям.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) сообщил, что со II квартала этого года спрос на полувагоны резко повысился в связи с увеличением погрузки угля, щебня и стройматериалов. Сейчас операторы активно восстанавливают отставленный парк полувагонов, так что скоро на рынок могут вернуться до 20 000 таковых, отметили в организации. Кроме того, производители соли могли бы решить свои проблемы, заключив с операторами долгосрочные договоры, заявили в СОЖТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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