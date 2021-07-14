Производители предупредили о подорожании соли в России

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) сообщил, что со II квартала этого года спрос на полувагоны резко повысился в связи с увеличением погрузки угля, щебня и стройматериалов. Сейчас операторы активно восстанавливают отставленный парк полувагонов, так что скоро на рынок могут вернуться до 20 000 таковых, отметили в организации. Кроме того, производители соли могли бы решить свои проблемы, заключив с операторами долгосрочные договоры, заявили в СОЖТ.