Песков переадресовал вопрос о финансовом благосостоянии семей в Минэкономики
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, почему более 75% домохозяйств в стране испытывают финансовые сложности. Он переадресовал этот вопрос в Росстат и Минэкономразвития.
«Мне трудно это прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или Минэкономразвития обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом, это среднее или по регионам», — сказал Песков журналистам.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 г., что финансовые затруднения испытывают 75,7% российских семей, легко «сводят концы с концами» 24,3%. В 2020 г. показатели улучшились по сравнению с 2018 г. Тогда трудности с деньгами испытывали 79,5% семей, в 2016 г. – 84,6%.
По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в IV квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан. В исследовании говорилось, что российской семье нужно минимум 60 900 руб. в месяц для того, чтобы «свести концы с концами». Это на 2500 руб. больше, чем два года назад.
Больше всего минимальный необходимый доход вырос для молодых семей с детьми – на 17% до 80 900 руб., а также для семей с детьми-инвалидами – на 13% до 88 400 руб. По данным исследования, финансовые затруднения испытывают 75,7% российских семей, легко «сводят концы с концами» 24,3%. В 2020 г. показатели улучшились по сравнению с 2018 г. Тогда трудности с деньгами испытывали 79,5% семей, в 2016 г. – 84,6%. В опросе приняли участие более 100 000 семей.