Песков переадресовал вопрос о финансовом благосостоянии семей в Минэкономики

По данным Росстата, доля граждан России с уровнем ежемесячного дохода ниже величины прожиточного минимума по итогам 2020 г. составила 12,1%, или 17,8 млн человек. При этом сам прожиточный минимум в IV квартале года был 11 329 руб. В 2019 г. за чертой бедности проживали 12,3% россиян, что было эквивалентно 18,1 млн граждан. В исследовании говорилось, что российской семье нужно минимум 60 900 руб. в месяц для того, чтобы «свести концы с концами». Это на 2500 руб. больше, чем два года назад.