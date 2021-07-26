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РЖД получат субсидии за перевозку минтая с Дальнего Востока

Ведомости

Правительство будет субсидировать перевозки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.

«Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая», — говорится в сообщении. Эта мера позволит увеличить объем поставок минтая с Дальнего Востока и снизить стоимость транспортировки, объяснил ранее Мишустин.

Он также сообщил, что поручил Минсельхозу совместно с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами комплексно проработать вопрос доставки рыбы с территории ДФО в другие регионы страны. По его словам, это часть мер, о необходимости которых говорил президент России Владимир Путин на совещании с правительством 21 июля. Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги, сказал премьер.

В феврале 2021 г. оптовая цена на минтай снизилась на 36,3% в годовом выражении до 65 руб. за кг, писал РБК со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурсы». Цена на минтай в центральной России снизилась за период с 123 руб. до 85 руб. за кг. Показатель вернулся на уровень июня 2017 г.

Росрыболовство в январе 2021 г. заявляло, что оптовые цены снизились из-за проблем со сбытом из-за ограничений, которые ввел основной импортер российской рыбы — Китай. Власти КНР в декабре 2020 г. закрыли порты в рамках борьбы с коронавирусом. Также в январе начался новый сезон добычи минтая, из-за чего выросло предложение рыбы на рынке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных