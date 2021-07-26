РЖД получат субсидии за перевозку минтая с Дальнего Востока
Правительство будет субсидировать перевозки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на постановление премьер-министра Михаила Мишустина.
«Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая», — говорится в сообщении. Эта мера позволит увеличить объем поставок минтая с Дальнего Востока и снизить стоимость транспортировки, объяснил ранее Мишустин.
Он также сообщил, что поручил Минсельхозу совместно с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами комплексно проработать вопрос доставки рыбы с территории ДФО в другие регионы страны. По его словам, это часть мер, о необходимости которых говорил президент России Владимир Путин на совещании с правительством 21 июля. Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги, сказал премьер.
Росрыболовство в январе 2021 г. заявляло, что оптовые цены снизились из-за проблем со сбытом из-за ограничений, которые ввел основной импортер российской рыбы — Китай. Власти КНР в декабре 2020 г. закрыли порты в рамках борьбы с коронавирусом. Также в январе начался новый сезон добычи минтая, из-за чего выросло предложение рыбы на рынке.