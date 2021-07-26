РЖД получат субсидии за перевозку минтая с Дальнего Востока

Он также сообщил, что поручил Минсельхозу совместно с другими профильными ведомствами, РЖД и отраслевыми союзами комплексно проработать вопрос доставки рыбы с территории ДФО в другие регионы страны. По его словам, это часть мер, о необходимости которых говорил президент России Владимир Путин на совещании с правительством 21 июля. Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги, сказал премьер.