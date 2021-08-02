Кудрин назвал современную модель экономики России изжившей себя
Современная модель экономики России изжила себя, необходимо перейти к прорыву в экспорте несырьевых товаров и наращиванию внутренних инвестиций. Для этого нужно сократить роль государства в экономике, обеспечить защиту прав собственности и построить эффективные правоохранительную и судебную систему, заявил РБК глава Счетной палаты Сергей Кудрин.
Он отметил, что сейчас российская экономика демонстрирует низкие темпы роста. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин. По его словам, российская экономика должна стать более конкурентоспособной и ориентироваться на экспорт несырьевых товаров в отличие от нынешней ситуации, когда топливно-энергетические товары составляют более половины экспорта.
«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин. Для этого, отметил Кудрин, в России необходима большая свобода предпринимательства, защита прав собственности, эффективная судебная и правоохранительная система, однако на деле «разгосударствление экономики затормозилось, роль государства увеличивается». Он также отметил необходимость внутренних инвестиций в российскую экономику.
«Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний», — подчеркнул Кудрин.
В конце июля Международный валютный фонд (МВФ) резко улучшил прогноз темпов роста российского ВВП – в апреле организация ожидала его увеличения на 3,8%, сейчас фонд прогнозирует рост на уровне 4,4%. При этом МВФ понизил прогноз роста ВВП на 2022 г. на 0,7 п. п. — до 3,1%, в апреле фонд прогнозировал рост на уровне 3,8%.