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Экономика

Кудрин назвал современную модель экономики России изжившей себя

Ведомости

Современная модель экономики России изжила себя, необходимо перейти к прорыву в экспорте несырьевых товаров и наращиванию внутренних инвестиций. Для этого нужно сократить роль государства в экономике, обеспечить защиту прав собственности и построить эффективные правоохранительную и судебную систему, заявил РБК глава Счетной палаты Сергей Кудрин.

Он отметил, что сейчас российская экономика демонстрирует низкие темпы роста. «Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин. По его словам, российская экономика должна стать более конкурентоспособной и ориентироваться на экспорт несырьевых товаров в отличие от нынешней ситуации, когда топливно-энергетические товары составляют более половины экспорта.

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин. Для этого, отметил Кудрин, в России необходима большая свобода предпринимательства, защита прав собственности, эффективная судебная и правоохранительная система, однако на деле «разгосударствление экономики затормозилось, роль государства увеличивается». Он также отметил необходимость внутренних инвестиций в российскую экономику.

«Китай даже в пик своей раскрутки и при 10% экономического роста в год имел иностранных инвестиций примерно 15% от всех своих инвестиций. То есть 85% инвестиций были все равно внутренними. А это трансформация ваших сбережений в инвестиции компаний», — подчеркнул Кудрин.

В конце июля Международный валютный фонд (МВФ) резко улучшил прогноз темпов роста российского ВВП – в апреле организация ожидала его увеличения на 3,8%, сейчас фонд прогнозирует рост на уровне 4,4%. При этом МВФ понизил прогноз роста ВВП на 2022 г. на 0,7 п. п. — до 3,1%, в апреле фонд прогнозировал рост на уровне 3,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных