Кудрин назвал современную модель экономики России изжившей себя

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше», — уверен Кудрин. Для этого, отметил Кудрин, в России необходима большая свобода предпринимательства, защита прав собственности, эффективная судебная и правоохранительная система, однако на деле «разгосударствление экономики затормозилось, роль государства увеличивается». Он также отметил необходимость внутренних инвестиций в российскую экономику.