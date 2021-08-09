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Белоруссия попросила Россию представить кредит почти на $1 млрд через ЕАБР

Ведомости

Белоруссия попросила Россию выделить кредит почти на $1 млрд через Евразийский банк развития (ЕАБР) на борьбу с пандемией коронавируса взамен того, что отказался предоставить республике Международный валютный фонд (МВФ), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами. Трансляцию мероприятия вел телеканал ОНТ.

«Если бы россияне нам — это я уже дополнительно говорю — помогли с кредитованием через Евразийский банк, благодарны были. Исключительно в связи с пандемией. Крупные солидные государства и организации помогают тем государствам, которые не могут сами переварить пандемию. Есть такая помощь», — сказал глава республики.

По словам Лукашенко, ранее предоставить эти средства Белоруссии обещал МВФ. Однако из-за действий оппозиции в итоге страна не получила деньги.

«МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя давать режиму эти деньги. А это деньги под ковид, мы уже $1,5 млрд истратили на лечение людей. Это была хорошая поддержка. Не выделили. Поэтому мы благодарны бы были — я Путину сказал — если бы через Евразийский банк (предоставили кредит. — Прим. ред.)» — пояснил Лукашенко.

Власти Белоруссии попросили у МВФ финансовую поддержку примерно на $900 млн в марте прошлого года. Средства планировалось направить на борьбу с последствиями пандемии. Однако в итоге соглашение о предоставлении средств не было достигнуто. По словам официального представителя МВФ Джерри Райса, стороны «не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности». Для такого финансирования нужны «гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», заявили в фонде.

В прошлом году президент России Владимир Путин согласовал заем Белоруссии на $1 млрд. Первый транш на сумму $500 млн Минфин предоставил республике в конце 2020 г. Кроме того, аналогичную сумму страна получит из Евразийского фонда стабилизации и развития. Также 13 июля президенты России и Белоруссии договорились о предоставлении кредитной поддержки последней в связи с налоговым маневром в России. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019–2024 гг. в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд. В пересчете на год получается порядка $1,75 млрд, рассказал «Ведомостям» руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных