Белоруссия попросила Россию представить кредит почти на $1 млрд через ЕАБР
Белоруссия попросила Россию выделить кредит почти на $1 млрд через Евразийский банк развития (ЕАБР) на борьбу с пандемией коронавируса взамен того, что отказался предоставить республике Международный валютный фонд (МВФ), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами. Трансляцию мероприятия вел телеканал ОНТ.
«Если бы россияне нам — это я уже дополнительно говорю — помогли с кредитованием через Евразийский банк, благодарны были. Исключительно в связи с пандемией. Крупные солидные государства и организации помогают тем государствам, которые не могут сами переварить пандемию. Есть такая помощь», — сказал глава республики.
По словам Лукашенко, ранее предоставить эти средства Белоруссии обещал МВФ. Однако из-за действий оппозиции в итоге страна не получила деньги.
«МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши «беглые» подняли вой: нельзя давать режиму эти деньги. А это деньги под ковид, мы уже $1,5 млрд истратили на лечение людей. Это была хорошая поддержка. Не выделили. Поэтому мы благодарны бы были — я Путину сказал — если бы через Евразийский банк (предоставили кредит. — Прим. ред.)» — пояснил Лукашенко.
Власти Белоруссии попросили у МВФ финансовую поддержку примерно на $900 млн в марте прошлого года. Средства планировалось направить на борьбу с последствиями пандемии. Однако в итоге соглашение о предоставлении средств не было достигнуто. По словам официального представителя МВФ Джерри Райса, стороны «не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности». Для такого финансирования нужны «гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», заявили в фонде.
В прошлом году президент России Владимир Путин согласовал заем Белоруссии на $1 млрд. Первый транш на сумму $500 млн Минфин предоставил республике в конце 2020 г. Кроме того, аналогичную сумму страна получит из Евразийского фонда стабилизации и развития. Также 13 июля президенты России и Белоруссии договорились о предоставлении кредитной поддержки последней в связи с налоговым маневром в России. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019–2024 гг. в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд. В пересчете на год получается порядка $1,75 млрд, рассказал «Ведомостям» руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов.