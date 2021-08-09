Белоруссия попросила Россию представить кредит почти на $1 млрд через ЕАБР

В прошлом году президент России Владимир Путин согласовал заем Белоруссии на $1 млрд. Первый транш на сумму $500 млн Минфин предоставил республике в конце 2020 г. Кроме того, аналогичную сумму страна получит из Евразийского фонда стабилизации и развития. Также 13 июля президенты России и Белоруссии договорились о предоставлении кредитной поддержки последней в связи с налоговым маневром в России. Суммарные издержки от налогового маневра в 2019–2024 гг. в Минске оценивают в сумму около $10,5 млрд. В пересчете на год получается порядка $1,75 млрд, рассказал «Ведомостям» руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов.