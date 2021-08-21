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Трутнев заявил о планах по созданию на Курилах «практически офшора»

Ведомости

Российское правительство намерено создать на Курильских островах свободную налоговую зону, «практически офшор», заявил вице-премьер Юрий Трутнев в интервью РБК.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», – рассказал он.

Кроме того, эти предприятия, как планируется, будут освобождены на десять лет от проверок, отметил вице-премьер, добавив, что точные цифры по проекту обсуждаются.

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские власти обсуждают возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах, а также освобождение инвесторов на Курилах от части налогов, в том числе налога на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспорт.

Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина, анонсировавшего «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.

Ранее по теме: Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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