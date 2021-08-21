Трутнев заявил о планах по созданию на Курилах «практически офшора»

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», – рассказал он.