Трутнев заявил о планах по созданию на Курилах «практически офшора»
«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. Это первое, второе — не просто будут сняты ставки налогов, а у тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», – рассказал он.
Кроме того, эти предприятия, как планируется, будут освобождены на десять лет от проверок, отметил вице-премьер, добавив, что точные цифры по проекту обсуждаются.
В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские власти обсуждают возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах, а также освобождение инвесторов на Курилах от части налогов, в том числе налога на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспорт.
Этому предшествовало заявление президента России Владимира Путина, анонсировавшего «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.