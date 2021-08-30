Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года

Действующая концепция РОП, формально работающая с 2015 г., предполагает введение в России к январю 2022 г. 100%-ной утилизации упаковки, с ростом норматива по ней на 10% в год или уплатой экосбора. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% от объема их производства. Минприроды также предлагает создать реестр товаров и продукции в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и ввести запрет на продажу товаров, по которым нет сведений в этом реестре. Эти данные нужны будут для контроля уплаты экосбора. В 2020 г. отчетность об утилизации товаров или упаковки сдали 20 000 компаний из 4 млн.