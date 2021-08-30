Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года
Минэкономразвития (МЭР) предложило перенести реформу в сфере утилизации товаров и упаковки производителями до 2024 г., чтобы успеть создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары. Такое предложение опубликовано ведомством на федеральном портале проектов нормативных актов.
МЭР отмечает, что, согласно действующей концепции Реформы ответственности производителей (РОП), исполнение имеющихся в ней требований «не представляется возможным, тем более с учетом предполагаемого срока вступления проекта акта в силу менее чем через полгода». В то же время, продолжает ведомство, запрет производства упаковки, не внесенной в соответствующий реестр, должен произойти с 1 января 2024 г., а товаров — с 1 января 2022 г. В МЭР заключили, что «положения проекта акта носят противоречивый характер», и предлагают перенести общий срок на 2024 г.
Заключение ведомства, по его словам, основывается на замечаниях производителей, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), отраслевых ассоциаций и деловых союзов, а также властей ряда регионов. Компании также предупредили о риске остановки оборота социально важных товаров в случае, если срок реформы не будет перенесен. К тому же, рост нормативов переработки до уровня в 100%, считают компании, может привести к подорожанию продовольствия, кроме того, по их мнению, к 2022 г. достичь его технически невозможно.
Действующая концепция РОП, формально работающая с 2015 г., предполагает введение в России к январю 2022 г. 100%-ной утилизации упаковки, с ростом норматива по ней на 10% в год или уплатой экосбора. Сейчас нормативы на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45% от объема их производства. Минприроды также предлагает создать реестр товаров и продукции в упаковке в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и ввести запрет на продажу товаров, по которым нет сведений в этом реестре. Эти данные нужны будут для контроля уплаты экосбора. В 2020 г. отчетность об утилизации товаров или упаковки сдали 20 000 компаний из 4 млн.
В конце июля 2021 г. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Group, «Магнит», Auchan, Metro, и др.) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ – в нее входят Wildberries, Avito, Ozon и др.) предупредили Минприроды о риске «пустых полок» в магазинах в результате реализации законопроекта об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. По мнению ритейлеров, внесение поправок ведомства о создании реестра приведет к разрушению системы легального товарооборота и переходу многих производителей в серую зону – на рынки и ярмарки.