Китай впервые решил выставить на аукцион нефть из стратегических резервов

В то же время ранее сегодня в Суэцком канале вновь сел на мель танкер. Из-за этого судоходство по нему как минимум временно приостанавливалось. По данным ТАСС, в образовавшейся пробке находились не менее четырех судов. Нефтяные котировки на эту информацию пока не отреагировали. Предыдущий инцидент с контейнеровозом Ever Given в марте привел к блокировке движения по артерии более чем на неделю, в заторе оказались более 450 судов. Цены на нефть тогда выросли на 5%.