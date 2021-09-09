Китай впервые решил выставить на аукцион нефть из стратегических резервов
Государственное бюро продовольствия и стратегических резервов КНР впервые выставило на аукцион нефть из национальных резервов, чтобы снизить цены сырья для местных НПЗ и химической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Бюро впервые организовало выставление сырой нефти из национальных резервов [на аукцион]... Эта мера предназначена в основном для отечественных нефтеперерабатывающих предприятий и предприятий химической промышленности, чтобы смягчить ценовое давление на них», — говорится в сообщении. Объемы партий нефти, которую выставят на продажу китайские власти, в сообщении не уточняются.
На этом фоне стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 1,52% до $71,49 за баррель. Баррель техасской легкой нефти WTI подешевел на 1,15% до $68,5, следует аз данных торгов на Межконтинентальной бирже ICE.
В конце июля 2021 г. агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая намерены принять решение о том, чтобы впервые в истории продать нефть из стратегических запасов. Собеседники издания оценивали объемы нефти, которые выйдут на рынок, в 22 млн баррелей. Агентство тогда оценило запасы, которые Китай накапливал в течение 10 лет, более чем в миллиард баррелей. Агентство Kpler тогда же оценивало совокупные запасы нефти в китайских хранилищах в 937,71 млн баррелей.
В то же время ранее сегодня в Суэцком канале вновь сел на мель танкер. Из-за этого судоходство по нему как минимум временно приостанавливалось. По данным ТАСС, в образовавшейся пробке находились не менее четырех судов. Нефтяные котировки на эту информацию пока не отреагировали. Предыдущий инцидент с контейнеровозом Ever Given в марте привел к блокировке движения по артерии более чем на неделю, в заторе оказались более 450 судов. Цены на нефть тогда выросли на 5%.