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Китай впервые решил выставить на аукцион нефть из стратегических резервов

Ведомости

Государственное бюро продовольствия и стратегических резервов КНР впервые выставило на аукцион нефть из национальных резервов, чтобы снизить цены сырья для местных НПЗ и химической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бюро впервые организовало выставление сырой нефти из национальных резервов [на аукцион]... Эта мера предназначена в основном для отечественных нефтеперерабатывающих предприятий и предприятий химической промышленности, чтобы смягчить ценовое давление на них», — говорится в сообщении. Объемы партий нефти, которую выставят на продажу китайские власти, в сообщении не уточняются.

На этом фоне стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent упала более чем на 1,52% до $71,49 за баррель. Баррель техасской легкой нефти WTI подешевел на 1,15% до $68,5, следует аз данных торгов на Межконтинентальной бирже ICE.

В конце июля 2021 г. агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Китая намерены принять решение о том, чтобы впервые в истории продать нефть из стратегических запасов. Собеседники издания оценивали объемы нефти, которые выйдут на рынок, в 22 млн баррелей. Агентство тогда оценило запасы, которые Китай накапливал в течение 10 лет, более чем в миллиард баррелей. Агентство Kpler тогда же оценивало совокупные запасы нефти в китайских хранилищах в 937,71 млн баррелей.

В то же время ранее сегодня в Суэцком канале вновь сел на мель танкер. Из-за этого судоходство по нему как минимум временно приостанавливалось. По данным ТАСС, в образовавшейся пробке находились не менее четырех судов. Нефтяные котировки на эту информацию пока не отреагировали. Предыдущий инцидент с контейнеровозом Ever Given в марте привел к блокировке движения по артерии более чем на неделю, в заторе оказались более 450 судов. Цены на нефть тогда выросли на 5%.

Ранее по теме: Суэцкий канал снял арест с судна Ever Given в обмен на компенсацию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных