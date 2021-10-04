Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Россия заняла шестое место по объему складских сделок в Европе

Ведомости

Россия заняла шестое место среди европейских стран по объему сделок на рынке складской недвижимости и скорости строительства новых помещений, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании JLL.

Отмечается, что в первые шесть месяцев текущего года в стране было закрыто сделок на 1,4 млн кв. м (+45% в годовом выражении), а лидерами по этому показателю стали Германия, Великобритания, Нидерланды, Польша и Испания. По словам аналитиков JLL, в России строится 2,1 млн кв. м складских объектов, из которых 2/3 приходится на Москву и Московскую область.

Столичный регион (1,3 млн кв. м в Москве и 1,5 мл кв. м в области) занял первое место в Европе по объему складских сделок и нового строительства, а Санкт-Петербург стал четвертым с 650 000 кв. м складских площадей.

Как сообщили РБК эксперты JLL, на российском рынке наблюдаются высокие темпы цифровизации ряда сервисов, включая развитие e-commerce и новых каналов потребления и дистрибуции. Ожидается, что в текущем году общероссийский спрос на складские объекты составит 3,5–4 млн кв. м, а в Московском регионе — 2–2,2 млн кв. м.

Ранее по теме: Стоимость аренды складов в Московском регионе бьет рекорды

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных