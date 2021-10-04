Россия заняла шестое место по объему складских сделок в Европе
Отмечается, что в первые шесть месяцев текущего года в стране было закрыто сделок на 1,4 млн кв. м (+45% в годовом выражении), а лидерами по этому показателю стали Германия, Великобритания, Нидерланды, Польша и Испания. По словам аналитиков JLL, в России строится 2,1 млн кв. м складских объектов, из которых 2/3 приходится на Москву и Московскую область.
Столичный регион (1,3 млн кв. м в Москве и 1,5 мл кв. м в области) занял первое место в Европе по объему складских сделок и нового строительства, а Санкт-Петербург стал четвертым с 650 000 кв. м складских площадей.
Как сообщили РБК эксперты JLL, на российском рынке наблюдаются высокие темпы цифровизации ряда сервисов, включая развитие e-commerce и новых каналов потребления и дистрибуции. Ожидается, что в текущем году общероссийский спрос на складские объекты составит 3,5–4 млн кв. м, а в Московском регионе — 2–2,2 млн кв. м.