Россия заняла шестое место по объему складских сделок в Европе

Отмечается, что в первые шесть месяцев текущего года в стране было закрыто сделок на 1,4 млн кв. м (+45% в годовом выражении), а лидерами по этому показателю стали Германия, Великобритания, Нидерланды, Польша и Испания. По словам аналитиков JLL, в России строится 2,1 млн кв. м складских объектов, из которых 2/3 приходится на Москву и Московскую область.