Эрдоган предложил Путину построить две АЭС на берегу Черного моря

В Синопе работы по строительству атомной станции и центра ядерных технологий велись еще с 2008 г. На этот проект претендовал консорциум с участием частных и госпредприятий из Японии и Франции во главе с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries, но в конце 2018 г. французские и японские инвесторы вышли из него в связи с увеличением стоимости более чем в два раза до $44 млрд.