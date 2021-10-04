Эрдоган предложил Путину построить две АЭС на берегу Черного моря
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину подумать над строительством двух атомных станций на берегу Черного моря, сообщает газета «Коммерсант».
Эрдоган и Путин на прошлой неделе провели переговоры, где в том числе обсуждали строительство АЭС, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля, однако, не назвал конкретные локации, где могли бы появиться новые энергоблоки.
По словам собеседников «Коммерсанта» в отрасли, речь идет о проектах в городах Синоп (в 400 км к северу от Анкары) и Игнеада (в европейской части Турции, в 10 км от болгарской границы), причем проект в Синопе считается «наиболее проработанным».
В Синопе работы по строительству атомной станции и центра ядерных технологий велись еще с 2008 г. На этот проект претендовал консорциум с участием частных и госпредприятий из Японии и Франции во главе с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries, но в конце 2018 г. французские и японские инвесторы вышли из него в связи с увеличением стоимости более чем в два раза до $44 млрд.
В Игнеаде предполагалось привлечение китайских (SNPTC) и американских (Westinghouse) инвесторов. В 2014 г. Турция даже подписала с ними соглашение о начале эксклюзивных переговоров по разработке и строительству АЭС из четырех блоков. Планировалось, что станция будет запущена в 2023 г., однако с тех проект не продвигается.
«Росатом» уже строит первую в Турции атомную станцию на южном побережье страны с 2018 г. Проект АЭС «Аккую» стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте текущего года, начало работ по строительству четвертого блока запланировано на 2022 г. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 г.