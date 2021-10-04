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Эрдоган предложил Путину построить две АЭС на берегу Черного моря

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину подумать над строительством двух атомных станций на берегу Черного моря, сообщает газета «Коммерсант».

Эрдоган и Путин на прошлой неделе провели переговоры, где в том числе обсуждали строительство АЭС, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Представитель Кремля, однако, не назвал конкретные локации, где могли бы появиться новые энергоблоки.

По словам собеседников «Коммерсанта» в отрасли, речь идет о проектах в городах Синоп (в 400 км к северу от Анкары) и Игнеада (в европейской части Турции, в 10 км от болгарской границы), причем проект в Синопе считается «наиболее проработанным».

В Синопе работы по строительству атомной станции и центра ядерных технологий велись еще с 2008 г. На этот проект претендовал консорциум с участием частных и госпредприятий из Японии и Франции во главе с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries, но в конце 2018 г. французские и японские инвесторы вышли из него в связи с увеличением стоимости более чем в два раза до $44 млрд.

В Игнеаде предполагалось привлечение китайских (SNPTC) и американских (Westinghouse) инвесторов. В 2014 г. Турция даже подписала с ними соглашение о начале эксклюзивных переговоров по разработке и строительству АЭС из четырех блоков. Планировалось, что станция будет запущена в 2023 г., однако с тех проект не продвигается.

«Росатом» уже строит первую в Турции атомную станцию на южном побережье страны с 2018 г. Проект АЭС «Аккую» стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте текущего года, начало работ по строительству четвертого блока запланировано на 2022 г. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных