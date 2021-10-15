Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Нефть Brent подорожала до $85 за баррель впервые за три года

Ведомости

Цены на нефть марки Brent достигли трехлетнего максимума, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы на североморский эталон 15 октября на 10:54 мск торговались до $85,1 за баррель, прибавляя 1,1% к предыдущему закрытию. В последний раз стоимость Brent достигала отметки в $85 в октябре 2018 г. На 11:00 мск стоимость фьючерса опустилась до $84,84 за баррель.

Параллельно выросла и стоимость нефти WTI. Фьючерсы на американский эталон на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1% до $82,13 за баррель. Исторический рост происходит на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе и Азии, а также сдержанного наращивания добычи странами ОПЕК+. Картель 4 октября заявил, что сохранит текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличит добычу в ноябре на 400 000 баррелей в сутки.

Минэнерго США в среду повысило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год с $71 до $81 за баррель. При этом в 2022 г., по оценке ведомства, цена Brent понизится до $71,9 за баррель на фоне увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и роста добычи трудноизвлекаемой нефти в США.

Ранее по теме: МЭА оценило падение цены на нефть при достижении углеродной нейтральности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных