Нефть Brent подорожала до $85 за баррель впервые за три года
Цены на нефть марки Brent достигли трехлетнего максимума, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Декабрьские фьючерсы на североморский эталон 15 октября на 10:54 мск торговались до $85,1 за баррель, прибавляя 1,1% к предыдущему закрытию. В последний раз стоимость Brent достигала отметки в $85 в октябре 2018 г. На 11:00 мск стоимость фьючерса опустилась до $84,84 за баррель.
Параллельно выросла и стоимость нефти WTI. Фьючерсы на американский эталон на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1% до $82,13 за баррель. Исторический рост происходит на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе и Азии, а также сдержанного наращивания добычи странами ОПЕК+. Картель 4 октября заявил, что сохранит текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличит добычу в ноябре на 400 000 баррелей в сутки.
Минэнерго США в среду повысило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год с $71 до $81 за баррель. При этом в 2022 г., по оценке ведомства, цена Brent понизится до $71,9 за баррель на фоне увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и роста добычи трудноизвлекаемой нефти в США.