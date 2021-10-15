Нефть Brent подорожала до $85 за баррель впервые за три года

Параллельно выросла и стоимость нефти WTI. Фьючерсы на американский эталон на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 1% до $82,13 за баррель. Исторический рост происходит на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе и Азии, а также сдержанного наращивания добычи странами ОПЕК+. Картель 4 октября заявил, что сохранит текущие параметры своей нефтяной сделки и увеличит добычу в ноябре на 400 000 баррелей в сутки.