Новак рассказал о международном сотрудничестве в сфере развития водородной энергетики
Российские компании разрабатывают более 20 проектов в области водородной энергетики и планируют заключить соглашения о сотрудничестве в этой области с Францией, Австралией и Южной Кореей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики, передает ТАСС.
«В рамках международной кооперации создаются рабочие группы по развитию водорода с компаниями из различных стран. В том числе, подписано уже соглашение с ФРГ, на подходе — с Францией, Австралией и Южной Кореей», — сказал Новак.
По его словам, ключевыми компаниями в разработке проектов в области водородной энергетики являются «Газпром», Росатом, «Новатэк» и Роснано». Как пояснил вице-премьер, водородное топливо позволит России диверсифицировать экспорт при уменьшении доли углеводородов на мировом энергорынке. Россия может занять не менее 20% водородного рынка в будущем, спрогнозировал Новак.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии, заявил, что российские власти планируют направить 9 млрд руб. на развитие водородной энергетики в стране в ближайшие три года. «На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд руб.», — сказал Мишустин.
В августе 2021 г. правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. Первый этап концепции рассчитан на ближайшие 3,5 года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. На следующих этапах (до 2035 г. и 2050 г.) планируется создать крупные экспортно ориентированные производства и перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.