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Новак рассказал о международном сотрудничестве в сфере развития водородной энергетики

Ведомости

Российские компании разрабатывают более 20 проектов в области водородной энергетики и планируют заключить соглашения о сотрудничестве в этой области с Францией, Австралией и Южной Кореей. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики, передает ТАСС. 

«В рамках международной кооперации создаются рабочие группы по развитию водорода с компаниями из различных стран. В том числе, подписано уже соглашение с ФРГ, на подходе — с Францией, Австралией и Южной Кореей», — сказал Новак. 

По его словам, ключевыми компаниями в разработке проектов в области водородной энергетики являются «Газпром», Росатом, «Новатэк» и Роснано». Как пояснил вице-премьер, водородное топливо позволит России диверсифицировать экспорт при уменьшении доли углеводородов на мировом энергорынке. Россия может занять не менее 20% водородного рынка в будущем, спрогнозировал Новак. 

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии, заявил, что российские власти планируют направить 9 млрд руб. на развитие водородной энергетики в стране в ближайшие три года. «На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд руб.», — сказал Мишустин. 

В августе 2021 г. правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. Первый этап концепции рассчитан на ближайшие 3,5 года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. На следующих этапах (до 2035 г. и 2050 г.) планируется создать крупные экспортно ориентированные производства и перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики –  от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных