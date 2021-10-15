Новак рассказал о международном сотрудничестве в сфере развития водородной энергетики

В августе 2021 г. правительство утвердило концепцию развития водородной энергетики. Первый этап концепции рассчитан на ближайшие 3,5 года. Он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке. На следующих этапах (до 2035 г. и 2050 г.) планируется создать крупные экспортно ориентированные производства и перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики – от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.