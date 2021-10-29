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Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 8,1%

Ведомости

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в III квартале 2021 г. выросли на 8,1% в годовом выражении, за январь — сентябрь показатель увеличился на 4,1%, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в III квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе — сентябре 2021 г. по сравнению с в январем — сентябрем 2020 г. — на 4,1%», — говорится в документе.

По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в июле — сентябре увеличились на 7,6% в годовом выражении, за девять месяцев года — на 4,4%. В структуре доходов россиян в III квартале выросли доли социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности и оплаты труда и уменьшились доли доходов от собственности и других денежных поступлений. 

На фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, по итогам 2020 г. упали на 3,5%. Показатель на 10,6% отстает от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов. На прошлой неделе Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции. Затем министерство снизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2021 г. с 3 до 2,5%.

Ранее по теме: Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту реальных доходов россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных