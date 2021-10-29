Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 8,1%

На фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, по итогам 2020 г. упали на 3,5%. Показатель на 10,6% отстает от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов. На прошлой неделе Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции. Затем министерство снизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2021 г. с 3 до 2,5%.