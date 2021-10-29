Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале выросли на 8,1%
Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в III квартале 2021 г. выросли на 8,1% в годовом выражении, за январь — сентябрь показатель увеличился на 4,1%, говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в III квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 8,1%, в январе — сентябре 2021 г. по сравнению с в январем — сентябрем 2020 г. — на 4,1%», — говорится в документе.
По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в июле — сентябре увеличились на 7,6% в годовом выражении, за девять месяцев года — на 4,4%. В структуре доходов россиян в III квартале выросли доли социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности и оплаты труда и уменьшились доли доходов от собственности и других денежных поступлений.
На фоне пандемии реальные располагаемые доходы россиян, по оценке Росстата, по итогам 2020 г. упали на 3,5%. Показатель на 10,6% отстает от уровня 2013 г. — последнего года устойчивого роста доходов. На прошлой неделе Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции. Затем министерство снизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2021 г. с 3 до 2,5%.