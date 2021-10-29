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ВЭБ выделит 85 млрд рублей на модернизацию городского транспорта

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ выделит 85 млрд руб. на модернизацию городского транспорта, остальную часть средств для финансирования проекта выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил глава корпорации Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте правительства.

«Мы получили подтверждение от правительства, что часть средств для такого проекта будет выделена из ФРБ. ВЭБ на этот проект предоставит около 85 млрд руб. В целом мы пока оцениваем необходимые средства для этого проекта в размере 220 млрд руб.», — рассказал Шувалов.

По его словам, ВЭБ запускает 12 проектов в крупных российских городах, в первую очередь — по созданию возможностей для электрического транспорта, в том числе трамвая и автобуса.

Ранее сообщалось, что ВЭБ рассматривает возможность финансирования транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 2,5 трлн руб. 

Ранее по теме: Комиссия по транспорту одобрила проект отраслевой стратегии до 2035 года
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных