ВЭБ выделит 85 млрд рублей на модернизацию городского транспорта
Госкорпорация ВЭБ выделит 85 млрд руб. на модернизацию городского транспорта, остальную часть средств для финансирования проекта выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил глава корпорации Игорь Шувалов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стенограмма разговора опубликована на сайте правительства.
«Мы получили подтверждение от правительства, что часть средств для такого проекта будет выделена из ФРБ. ВЭБ на этот проект предоставит около 85 млрд руб. В целом мы пока оцениваем необходимые средства для этого проекта в размере 220 млрд руб.», — рассказал Шувалов.
По его словам, ВЭБ запускает 12 проектов в крупных российских городах, в первую очередь — по созданию возможностей для электрического транспорта, в том числе трамвая и автобуса.
Ранее сообщалось, что ВЭБ рассматривает возможность финансирования транспортных инфраструктурных проектов общей стоимостью более 2,5 трлн руб.