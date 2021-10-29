ВЭБ выделит 85 млрд рублей на модернизацию городского транспорта

«Мы получили подтверждение от правительства, что часть средств для такого проекта будет выделена из ФРБ. ВЭБ на этот проект предоставит около 85 млрд руб. В целом мы пока оцениваем необходимые средства для этого проекта в размере 220 млрд руб.», — рассказал Шувалов.