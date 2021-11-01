В России предложили удвоить размер штрафов за неоплату электроэнергии
Некоммерческое партнерство «Совет рынка» направило в Минэнерго инициативу по ужесточению наказания за неоплату счетов за электроэнергию. Об этом рассказал «Известиям» руководитель организации Максим Быстров.
Санкции предлагается ввести для неотключаемых потребителей, то есть тех, кому энергосбытовые компании не могут перестать предоставлять свои услуги, потому что это может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям. Это относится, например, к предприятиям ЖКХ и другим объектам жизнеобеспечения, а также опасным производствам.
В «Совете рынка» считают, что для таких неплательщиков нужно повысить размер штрафа со 100 000–200 000 до 200 000–400 000 руб. Регулятор также предложил исключить возможность замены штрафа на предупреждение и ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц. В Минэнерго подтвердили, что изучат предложения.
По данным «Известий», общая задолженность на розничном рынке электроэнергии летом текущего года превысила 309 млрд руб. — на 5 млрд больше, чем годом ранее. При этом на непромышленных потребителей приходится почти 173 млрд руб., на население — около 69 млрд руб.
В начале октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в России, которые должны будут учитывать региональные власти при расчете стоимости электричества для населения в 2022 г. Планируется, что тарифы в следующем году традиционно вырастут с июля, для каждого региона размер тарифа может вырасти по меньшей мере на 5% или же до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается властями каждого субъекта в конце предыдущего года в том случае, если этот показатель был выше 5%.