В России предложили удвоить размер штрафов за неоплату электроэнергии

В начале октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в России, которые должны будут учитывать региональные власти при расчете стоимости электричества для населения в 2022 г. Планируется, что тарифы в следующем году традиционно вырастут с июля, для каждого региона размер тарифа может вырасти по меньшей мере на 5% или же до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается властями каждого субъекта в конце предыдущего года в том случае, если этот показатель был выше 5%.