Европейский бизнес поддержал продление нулевой ставки на ввоз электрокаров в Россию
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), представляющая интересы иностранных инвесторов в России, выступила за продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в страну.
«Продление нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на электромобили выгодно как всем участникам рынка, так и государству», — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.
Отказ от такого решения может привести к росту стоимости электрокаров, снижению покупательского спроса и последующей стагнации в динамике продаж, отметил Штэрцель, Кроме того, если объем продаж электромобилей будет меньше ожидаемого, некоторые автопроизводители могут отложить вывод новых моделей на электротяге на российский рынок, предупредил он.
В АЕБ подчеркнули, что сегмент электромобилей продолжает расти — с начала года, по данным организации, в России было продано 845 таких автомобилей, что на 118% больше, чем за весь 2020 г.
Пошлина на ввоз электромобилей в Россию и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была обнулена в мае 2020 г. с учетом отсутствия производства в ЕАЭС и их резкого подорожания в результате ослабления национальных валют. Еще одной причиной называлось создание стимулов по формированию зарядной инфраструктуры. Нулевая ставка будет действовать до конца текущего года. Летом Белоруссия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию с предложением продлить ее до конца 2023 г.
На заседании 29 октября Совет Евразийской экономической комиссии рассматривал этот вопрос, однако официальных заявлений по итогам мероприятия сделано не было. Как выяснилось, предложение Белоруссии не поддерживает Россия — в ведомстве объяснили, что продление нулевой ставки не будет способствовать привлечению инвестиций в производство электромобилей в РФ. Если решение не будет принято, с 2022 г. при ввозе автомобиля с электродвигателем на территорию ЕАЭС придется заплатить 15% от его таможенной стоимости.