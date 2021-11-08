Европейский бизнес поддержал продление нулевой ставки на ввоз электрокаров в Россию

На заседании 29 октября Совет Евразийской экономической комиссии рассматривал этот вопрос, однако официальных заявлений по итогам мероприятия сделано не было. Как выяснилось, предложение Белоруссии не поддерживает Россия — в ведомстве объяснили, что продление нулевой ставки не будет способствовать привлечению инвестиций в производство электромобилей в РФ. Если решение не будет принято, с 2022 г. при ввозе автомобиля с электродвигателем на территорию ЕАЭС придется заплатить 15% от его таможенной стоимости.