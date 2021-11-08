В Госдуме уточнили критерии по «офшорным» требованиям к субсидируемым компаниям

Законопроект об ужесточении критериев для российских юридических лиц, претендующих на господдержку, был внесен в Госдуму правительством в сентябре этого года. В материалах к законопроекту отмечалось, что эта поправка в Бюджетный кодекс направлена «на дальнейшее стимулирование деофшоризации» в России.