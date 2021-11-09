Утильсбор на новые импортные электрокары в РФ может вырасти в девять раз

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала года в России было продано 845 электромобилей, что на 118% больше, чем за весь прошлый год. Однако, по мнению АЕБ, если российские власти не продлят действие нулевой ставки ввозной пошлины на электромобили, позитивная динамика может быть подорвана. Нулевая пошлина на ввоз электромобилей в Россию и другие страны ЕАЭС действует до конца текущего года; ранее продлить ее предложила Белоруссия, но Россия выступила против, заявив, что такое решение отрицательно скажется на росте производства российских электрокаров.