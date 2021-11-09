Утильсбор на новые импортные электрокары в РФ может вырасти в девять раз
Утилизационный сбор для импортных электромобилей в России может вырасти в 4-9 раз. Такое предложение опубликовал 9 ноября Минпромторг. С начала 2022 г. ставку утильсбора для ввозимых в страну новых электрокаров планируется повысить почти в девять раз, а для подержанных — в четыре раза, следует из проекта постановления.
Предполагается, что повышающий коэффициент к базовой ставке на импорт юрлицами новых электромобилей увеличится до 14,4 (сейчас — 1,63), для машин старше трех лет — до 24,1 с нынешних 6,1. Если поправки примут, с учетом базовой ставки в 20 000 руб. это значит, что утильсбор с одного нового легкового электромобиля может вырасти с 32 600 руб. до 288 000 руб., а с подержанного автомобиля — со 122 000 руб. до 482 000 руб.
При этом ставка утильсбора для электрокаров, ввозимых физлицами для личного пользования, не превысит 4500 руб. для новых машин и 6500 рублей — для подержанных, заявили в Минпромторге. Ведомство считает, что рост ставок утильсбора не приведет к росту цен на автомобили российского производства, так как это будет компенсировано увеличением господдержки программ стимулирования спроса.
Утильсбор формально взимается с автопроизводителей за утилизацию товара. В России он был введен в 2012 г., когда страна вступила в ВТО и стала постепенно снижать ввозные пошлины на иностранную продукцию, которые составляли от 30 до 35% стоимости машин. Новый сбор понадобился для защиты отечественного и локализованного в стране автопрома.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала года в России было продано 845 электромобилей, что на 118% больше, чем за весь прошлый год. Однако, по мнению АЕБ, если российские власти не продлят действие нулевой ставки ввозной пошлины на электромобили, позитивная динамика может быть подорвана. Нулевая пошлина на ввоз электромобилей в Россию и другие страны ЕАЭС действует до конца текущего года; ранее продлить ее предложила Белоруссия, но Россия выступила против, заявив, что такое решение отрицательно скажется на росте производства российских электрокаров.