В Германии подтвердили начало закачки газа в европейские хранилища
Уровень заполненности европейских подземных хранилищ (ПХГ) газом растет с 6 ноября, рассказал в беседе с газетой Handelsblatt Себастьян Блешке, исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES).
Повышение этого показателя «может свидетельствовать о том, что объявление о закачке уже реализуется на практике», добавил Блешке.
Ранее во вторник, 9 ноября, «Газпром» объявил о начале закачки газа в пять европейских хранилищ. До этого российский газовый холдинг достиг заданного уровня резерва газа в ПХГ на территории России.
Повысить объемы газа в европейских хранилищах после закачки нужных объемов газа в российские поручил «Газпрому» 27 октября президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о том, что поставки в Австрию и Германию продолжатся после 8 ноября. Именно в этих двух странах находятся пять ПХГ «Газпрома» — «Йемгум», «Катарина», «Реден» и «Этцель» в Германии, а также австрийский «Хайдах».
На этом фоне цены фьючерсов на газ в Европе во вторник снизились более чем на 11%, опустившись ниже $840 за тысячу кубометров. В октябре на фоне низкого уровня заполненности европейских ПХГ (на начало октября отставание от прошлогодних показателей составляло порядка 28%) биржевые цены на этот вид топлива приблизились к $2000 за тысячу кубометров.