В Германии подтвердили начало закачки газа в европейские хранилища

Повысить объемы газа в европейских хранилищах после закачки нужных объемов газа в российские поручил «Газпрому» 27 октября президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о том, что поставки в Австрию и Германию продолжатся после 8 ноября. Именно в этих двух странах находятся пять ПХГ «Газпрома» — «Йемгум», «Катарина», «Реден» и «Этцель» в Германии, а также австрийский «Хайдах».