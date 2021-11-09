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Экономика

В Германии подтвердили начало закачки газа в европейские хранилища

Ведомости

Уровень заполненности европейских подземных хранилищ (ПХГ) газом растет с 6 ноября, рассказал в беседе с газетой Handelsblatt Себастьян Блешке, исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES).

Повышение этого показателя «может свидетельствовать о том, что объявление о закачке уже реализуется на практике», добавил Блешке.

Ранее во вторник, 9 ноября, «Газпром» объявил о начале закачки газа в пять европейских хранилищ. До этого российский газовый холдинг достиг заданного уровня резерва газа в ПХГ на территории России.

Повысить объемы газа в европейских хранилищах после закачки нужных объемов газа в российские поручил «Газпрому» 27 октября президент России Владимир Путин. Тогда речь шла о том, что поставки в Австрию и Германию продолжатся после 8 ноября. Именно в этих двух странах находятся пять ПХГ «Газпрома» — «Йемгум», «Катарина», «Реден» и «Этцель» в Германии, а также австрийский «Хайдах».

На этом фоне цены фьючерсов на газ в Европе во вторник снизились более чем на 11%, опустившись ниже $840 за тысячу кубометров. В октябре на фоне низкого уровня заполненности европейских ПХГ (на начало октября отставание от прошлогодних показателей составляло порядка 28%) биржевые цены на этот вид топлива приблизились к $2000 за тысячу кубометров. 

Ранее по теме: Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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