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Экономика

Депутат Нилов предложил обнулить НДФЛ для лиц с доходом до 25 000 рублей в месяц

Ведомости

В России необходимо установить подоходный налог (НДФЛ) в 0% для людей, которые зарабатывают меньше 25 000 руб. в месяц, работа в данном направлении уже начата, заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 000 руб. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться», — сказал он агентству «РИА Новости».

Ранее подобные инициативы уже вносились в Госдуму, но были отклонены, добавил депутат. Тем не менее парламентарии намерены продолжить работу в этом направлении, отметил он.

Нилов добавил, что Россия уже отказалась от плоской шкалы налогообложения, когда повысила НДФЛ с общих 13 до 15% для лиц с доходами больше 5 млн руб. в год. Плоская шкала была введена в стране в 2001 г., с тех пор депутаты неоднократно предлагали отказаться от таковой в пользу прогрессивной.

Ранее, в марте прошлого года, депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Катасонов внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об отмене НДФЛ для граждан с годовым доходом не более 204 000 руб., то есть 17 000 руб. в месяц. Документ предполагал введение прогрессивной шкалы налогообложения, например, налоговая ставка могла вырасти вплоть до 35% для тех, чьи доходы превышают 100 млн руб. в год.

Похожий законопроект Нилов и ряд других парламентариев внесли в Госдуму в апреле 2021 г. Он предполагал освобождение от НДФЛ граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 г. таковой составляет 13 617 руб. в месяц. Госдума инициативу отклонила.

Ранее по теме: Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ граждан с низкими доходами

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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