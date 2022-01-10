Депутат Нилов предложил обнулить НДФЛ для лиц с доходом до 25 000 рублей в месяц

«Надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 000 руб. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться», — сказал он агентству «РИА Новости».