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Экономика

МВФ предупредил развивающиеся страны о связанных с повышением ставки ФРС рисках

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил страны с развивающейся экономикой, к числу которых относится и Россия, что они могут столкнуться с обесцениванием национальных валют из-за ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда, опубликованном 10 января.

Из обнародованного на прошлой неделе протокола декабрьского заседания ФРС следует, что регулятор рассматривает возможность повышения ставки раньше или более быстрыми темпами, чем планировалось. В декабре ФРС объявила, что повысит ключевую ставку трижды в 2022 г.

Если ставка все же будет повышена в ответ на рост инфляции в США, это может привести к потрясениям на финансовых рынках, отметили эксперты МВФ. «Такое развитие событий может сопровождаться замедлением роста спроса и торговли в США и может вызвать отток капитала и обесценивание валют в развивающихся странах», — предупредили они.

«Хотя стоимость долларовых займов для многих остается на низком уровне, опасения по поводу внутренней инфляции и стабильного внешнего финансирования привели к тому, что в прошлом году несколько развивающихся стран, включая Бразилию, Россию и Южную Африку, начали повышать процентные ставки», — напомнили в МВФ.

Несмотря на прогнозируемое продолжение восстановления мировой экономики в 2022 и 2023 годах, развивающиеся экономики по-прежнему испытывают трудности из-за продолжающейся пандемии. Учитывая то, что на такую ситуацию может наложиться более скорое ужесточение политики ФРС, им следует подготовиться к «экономической турбулентности», считают эксперты фонда.

Банк России с марта прошлого года поднимал ключевую ставку уже семь раз. В декабре она была повышена сразу на 1 п. п., до 8,5%. Это максимальный уровень с октября 2017-го. Главной причиной повышения стало то, что годовая инфляция в России сложилась выше октябрьского прогноза ЦБ. При этом ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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