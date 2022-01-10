МВФ предупредил развивающиеся страны о связанных с повышением ставки ФРС рисках

Если ставка все же будет повышена в ответ на рост инфляции в США, это может привести к потрясениям на финансовых рынках, отметили эксперты МВФ. «Такое развитие событий может сопровождаться замедлением роста спроса и торговли в США и может вызвать отток капитала и обесценивание валют в развивающихся странах», — предупредили они.