Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые за две недели
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 2 февраля опустился ниже 76 руб. впервые с 20 января этого года, следует из данных площадки. На открытии сегодняшних торгов американская валюта стоила 76,79 руб. На минимуме в 14:06 мск она падала до 75,98 руб.
Продолжает снижаться по отношению к российской валюте и курс евро. На открытии торгов 2 февраля он стоил 86,43 руб. и на минимуме падал до 85,94 руб. Это самое низкое значение с 13 января 2022 г.
Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро пятый день подряд после того, как 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро. Курс российской валюты стал резко падать по отношению к американской и европейской 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины, — заявлений западных политиков о якобы готовящемся вторжении России в республику и жестких санкциях, которые за этим последуют.
Сейчас геополитические риски снизились. Это произошло после того, как директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев заявил, что даже мысль о войне с Украиной неприемлема. Чиновник подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у Москвы нет. Кроме того, 28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии эскалации с Россией. До него об отсутствии признаков готовящегося вторжения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
«Если внешний фон и геополитическая обстановка не испортятся, доллар может попытаться закрепиться под уровнем 76 руб.», — заявил Бабин.
В то же время эксперт предупредил, что негативное влияние на фондовый рынок может оказать заявление президента России Владимира Путина об ответах США и НАТО на гарантии безопасности, предложенные Москвой. Так, вчера глава государства сообщил, что Вашингтон проигнорировал принципиальные российские озабоченности. Последние касаются отказа от дальнейшего расширения НАТО и размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры альянса к состоянию 1997 г., поскольку тогда военный блок пообещал России не продвигаться на восток.