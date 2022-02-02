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Экономика

Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые за две недели

Ведомости

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 2 февраля опустился ниже 76 руб. впервые с 20 января этого года, следует из данных площадки. На открытии сегодняшних торгов американская валюта стоила 76,79 руб. На минимуме в 14:06 мск она падала до 75,98 руб. 

Продолжает снижаться по отношению к российской валюте и курс евро. На открытии торгов 2 февраля он стоил 86,43 руб. и на минимуме падал до 85,94 руб. Это самое низкое значение с 13 января 2022 г.

Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро пятый день подряд после того, как 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро. Курс российской валюты стал резко падать по отношению к американской и европейской 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины, — заявлений западных политиков о якобы готовящемся вторжении России в республику и жестких санкциях, которые за этим последуют.

Сейчас геополитические риски снизились. Это произошло после того, как директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексей Зайцев заявил, что даже мысль о войне с Украиной неприемлема. Чиновник подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у Москвы нет. Кроме того, 28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии эскалации с Россией. До него об отсутствии признаков готовящегося вторжения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Дополнительную поддержку рублю оказывает отсутствие покупок иностранной валюты Центробанком, которые осуществлялись в рамках бюджетного правила, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. О приостановке покупок регулятор объявил 24 января. 

«Если внешний фон и геополитическая обстановка не испортятся, доллар может попытаться закрепиться под уровнем 76 руб.», — заявил Бабин.

В то же время эксперт предупредил, что негативное влияние на фондовый рынок может оказать заявление президента России Владимира Путина об ответах США и НАТО на гарантии безопасности, предложенные Москвой. Так, вчера глава государства сообщил, что Вашингтон проигнорировал принципиальные российские озабоченности. Последние касаются отказа от дальнейшего расширения НАТО и размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры альянса к состоянию 1997 г., поскольку тогда военный блок пообещал России не продвигаться на восток.

Ранее по теме: Фондовые рынки США в январе продемонстрировали рекордное с 2009 года падение

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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