Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые за две недели

Рубль постепенно укрепляется по отношению к доллару и евро пятый день подряд после того, как 26 января достиг рекордных со 2 ноября 2020 г. 80,41 руб. за доллар и максимальных с 22 апреля 2021 г. 90,73 руб. за евро. Курс российской валюты стал резко падать по отношению к американской и европейской 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины, — заявлений западных политиков о якобы готовящемся вторжении России в республику и жестких санкциях, которые за этим последуют.