Годовая инфляция в России с 5 по 11 февраля незначительно замедлилась

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 февраля составила 0,13% по сравнению с 0,29% в период с 29 января по 4 февраля. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились (0,36% против 0,40% неделей ранее). В основном это произошло за счет замедления удорожания плодоовощной продукции (1,64% после 1,89%), говорится в сообщении. По другим продуктам питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели.