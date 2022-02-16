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Экономика

Годовая инфляция в России с 5 по 11 февраля незначительно замедлилась

Ведомости

Темпы роста инфляции в России на 11 февраля снизились до 8,75% в годовом выражении против 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. С начала года потребительские цены выросли на 1,29%.

По данным Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 февраля составила 0,13% по сравнению с 0,29% в период с 29 января по 4 февраля. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились (0,36% против 0,40% неделей ранее). В основном это произошло за счет замедления удорожания плодоовощной продукции (1,64% после 1,89%), говорится в сообщении. По другим продуктам питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели.

С 5 по 11 февраля стоимость огурцов увеличилась на 2,64%, белокочанной капусты — на 2,41%, бананов — на 2,35%, помидоров — на 2,32%, моркови — на 1,93%, свеклы — на 1,12%, яблок — на 0,68%. При этом картофель подешевел на 0,06%, а репчатый лук — на 0,19%.

Непродовольственная инфляция также замедлилась до 0,12% против 0,16% неделей ранее. Цены на стройматериалы снизились на 0,23% (неделей ранее они росли на 0,08%), также продолжили падать цены на электро- и бытовые приборы (-0,04% после -0,22%). Легковые автомобили подорожали на 0,30% после 0,59% неделей ранее, цены на автомобильный бензин практически не растут вторую неделю подряд.

Годовая инфляция в январе обновила шестилетний максимум, достигнув 8,73%. Сейчас показатель находится на пике, заявила 11 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор ожидает, что темпы роста потребительских цен в России начнут замедляться к концу I квартала текущего года.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал резкое замедление недельной инфляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных