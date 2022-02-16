Годовая инфляция в России с 5 по 11 февраля незначительно замедлилась
Темпы роста инфляции в России на 11 февраля снизились до 8,75% в годовом выражении против 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. С начала года потребительские цены выросли на 1,29%.
По данным Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 февраля составила 0,13% по сравнению с 0,29% в период с 29 января по 4 февраля. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились (0,36% против 0,40% неделей ранее). В основном это произошло за счет замедления удорожания плодоовощной продукции (1,64% после 1,89%), говорится в сообщении. По другим продуктам питания рост цен сохранился на уровне прошлой недели.
С 5 по 11 февраля стоимость огурцов увеличилась на 2,64%, белокочанной капусты — на 2,41%, бананов — на 2,35%, помидоров — на 2,32%, моркови — на 1,93%, свеклы — на 1,12%, яблок — на 0,68%. При этом картофель подешевел на 0,06%, а репчатый лук — на 0,19%.
Непродовольственная инфляция также замедлилась до 0,12% против 0,16% неделей ранее. Цены на стройматериалы снизились на 0,23% (неделей ранее они росли на 0,08%), также продолжили падать цены на электро- и бытовые приборы (-0,04% после -0,22%). Легковые автомобили подорожали на 0,30% после 0,59% неделей ранее, цены на автомобильный бензин практически не растут вторую неделю подряд.
Годовая инфляция в январе обновила шестилетний максимум, достигнув 8,73%. Сейчас показатель находится на пике, заявила 11 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятор ожидает, что темпы роста потребительских цен в России начнут замедляться к концу I квартала текущего года.