Российским банкам разрешили продавать золото за валюту
Госдума в третьем чтении приняла правительственный законопроект, разрешающий гражданам покупать в банках инвестиционные драгметаллы за наличную валюту, передает «Интерфакс».
«Кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками, вправе осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту», — говорится в тексте законопроекта.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил на пленарном заседании Думы в пятницу, что приобретать золото на наличную иностранную валюту надежнее, чем хранить ее в банковской ячейке или «под подушкой».
«В какой-то момент часть наших граждан просто поддалась панике и просто купила валюту, с которой не знает, что делать. При этом они хотят, в силу их привычек или желаний, хранить эти деньги в ячейке или под подушкой. На мой взгляд, это бессмысленно, вредно и опасно, но если люди этого хотят, мы не можем им запретить это делать. Но часть из них, мы надеемся, будут все-таки осознавать, что хранить золото все-таки надежнее, чем хранить наличную валюту иностранную, и придут, и обменяют одно на другое», — сказал он (цитата по ТАСС).
Президент Владимир Путин 9 марта подписал закон об освобождении от НДС операций по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов с изъятием из хранилищ. Ранее россияне должны были платить НДС в размере 20% при покупке драгметаллов, кроме монет, в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая система была основным препятствием для инвестирования физлиц в драгметаллы и для дедолларизации экономики. Ранее Минфин назвал инвестиции в золото «идеальной альтернативой» скупке долларов.
Крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, фиксируют повышенный спрос на покупку золота и палладия на фоне неопределенности и повышенной волатильности на фондовом и валютных рынках. В частности, в Сбербанке отметили четырехкратный рост покупки золота и палладия за последние недели. По данным ЦБ, с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%.