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Экономика

Российским банкам разрешили продавать золото за валюту

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла правительственный законопроект, разрешающий гражданам покупать в банках инвестиционные драгметаллы за наличную валюту, передает «Интерфакс».

«Кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками, вправе осуществлять продажу физическим лицам драгоценных металлов в слитках за иностранную валюту», — говорится в тексте законопроекта.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил на пленарном заседании Думы в пятницу, что приобретать золото на наличную иностранную валюту надежнее, чем хранить ее в банковской ячейке или «под подушкой».

«В какой-то момент часть наших граждан просто поддалась панике и просто купила валюту, с которой не знает, что делать. При этом они хотят, в силу их привычек или желаний, хранить эти деньги в ячейке или под подушкой. На мой взгляд, это бессмысленно, вредно и опасно, но если люди этого хотят, мы не можем им запретить это делать. Но часть из них, мы надеемся, будут все-таки осознавать, что хранить золото все-таки надежнее, чем хранить наличную валюту иностранную, и придут, и обменяют одно на другое», — сказал он (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин 9 марта подписал закон об освобождении от НДС операций по продаже банками физлицам слитков драгоценных металлов с изъятием из хранилищ. Ранее россияне должны были платить НДС в размере 20% при покупке драгметаллов, кроме монет, в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из хранилища банка. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая система была основным препятствием для инвестирования физлиц в драгметаллы и для дедолларизации экономики. Ранее Минфин назвал инвестиции в золото «идеальной альтернативой» скупке долларов.

Крупные банки, такие как Сбербанк и ВТБ, фиксируют повышенный спрос на покупку золота и палладия на фоне неопределенности и повышенной волатильности на фондовом и валютных рынках. В частности, в Сбербанке отметили четырехкратный рост покупки золота и палладия за последние недели. По данным ЦБ, с 11 января по 10 марта цена на золото выросла более чем на 70%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных