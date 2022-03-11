Российским банкам разрешили продавать золото за валюту

«В какой-то момент часть наших граждан просто поддалась панике и просто купила валюту, с которой не знает, что делать. При этом они хотят, в силу их привычек или желаний, хранить эти деньги в ячейке или под подушкой. На мой взгляд, это бессмысленно, вредно и опасно, но если люди этого хотят, мы не можем им запретить это делать. Но часть из них, мы надеемся, будут все-таки осознавать, что хранить золото все-таки надежнее, чем хранить наличную валюту иностранную, и придут, и обменяют одно на другое», — сказал он (цитата по ТАСС).