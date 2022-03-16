Рубль укрепился в начале торгов
Российская валюта после открытия сегодняшних торгов укрепилась по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Так, на открытии секции валютного рынка в 10:00 мск доллар стоил 110,1 руб., как и на закрытии площадки 15 марта. Затем его стоимость заметно падала — до 105,1 руб. — минимума с 4 марта. К 10:20 американская валюта торговалась все еще ниже цены открытия — по 107,9 руб.
Торги евро открылись на отметке 119 руб. после 118,5 руб. на закрытии 15 марта. В начале дня курс падал до 117,2 руб., однако в целом оставался на уровне двух последних недель. К 10:20 евро стоил 117,8 руб.
Рубль стал значительно ослабевать по отношению к другим валютам 24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. 10 марта курсы доллара и евро в очередной раз обновили исторические максимумы, первый на пике достигал 121,528 руб., второй — 132,417 руб. При этом накануне спецоперации, на закрытии торгов 23 февраля, доллар стоил 81,16 руб., а евро — 91,7 руб.
На фоне обвала фондового рынка Центробанк сначала ввел ограничения торгов ценными бумагами, а потом вовсе остановил их. По решению регулятора данная секция не откроется минимум до 18 марта.