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Экономика

Рубль укрепился в начале торгов

Ведомости

Российская валюта после открытия сегодняшних торгов укрепилась по отношению к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Так, на открытии секции валютного рынка в 10:00 мск доллар стоил 110,1 руб., как и на закрытии площадки 15 марта. Затем его стоимость заметно падала — до 105,1 руб. — минимума с 4 марта. К 10:20 американская валюта торговалась все еще ниже цены открытия — по 107,9 руб.

Торги евро открылись на отметке 119 руб. после 118,5 руб. на закрытии 15 марта. В начале дня курс падал до 117,2 руб., однако в целом оставался на уровне двух последних недель. К 10:20 евро стоил 117,8 руб.

Рубль стал значительно ослабевать по отношению к другим валютам 24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. 10 марта курсы доллара и евро в очередной раз обновили исторические максимумы, первый на пике достигал 121,528 руб., второй — 132,417 руб. При этом накануне спецоперации, на закрытии торгов 23 февраля, доллар стоил 81,16 руб., а евро — 91,7 руб.

На фоне обвала фондового рынка Центробанк сначала ввел ограничения торгов ценными бумагами, а потом вовсе остановил их. По решению регулятора данная секция не откроется минимум до 18 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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