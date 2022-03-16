Рубль укрепился в начале торгов

Рубль стал значительно ослабевать по отношению к другим валютам 24 февраля, когда Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. 10 марта курсы доллара и евро в очередной раз обновили исторические максимумы, первый на пике достигал 121,528 руб., второй — 132,417 руб. При этом накануне спецоперации, на закрытии торгов 23 февраля, доллар стоил 81,16 руб., а евро — 91,7 руб.