Бизнесу Москвы предоставят гранты на развитие заведений фастфуда

Отмечается, что мера принята «в условиях санкционного давления» на Россию. Западные страны, прежде всего США и Евросоюз, стали вводить в отношении страны ограничительные меры за военную операцию, начатую ею в Донбассе и на Украине 24 февраля. Хотя формально санкции не запрещают иностранным компаниям работать в России, по данным Йельского университета, с начала спецоперации почти 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью ушли с него.