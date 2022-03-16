Бизнесу Москвы предоставят гранты на развитие заведений фастфуда
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее порядок предоставления грантов предпринимателям на создание и развитие российских сетей быстрого питания, которые заменят покинувшие рынок иностранные организации. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.
«Условие получения гранта — открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и прием на работу новых сотрудников», — пояснили в пресс-службе правительства города.
Подать заявку на грант бизнес может с 28 марта по 30 июня текущего года. Точный размер поддержки в пресс-службе не назвали, поскольку он зависит от площади заведений и других особенностей работы.
Отмечается, что мера принята «в условиях санкционного давления» на Россию. Западные страны, прежде всего США и Евросоюз, стали вводить в отношении страны ограничительные меры за военную операцию, начатую ею в Донбассе и на Украине 24 февраля. Хотя формально санкции не запрещают иностранным компаниям работать в России, по данным Йельского университета, с начала спецоперации почти 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью ушли с него.
В частности, о временном прекращении работы заявила сеть заведения фастфуда Mcdonald's: с этой недели в России закрылись 850 заведений компании. Собянин, комментируя это, сказал, что отечественные сети общепита смогут заменить более 200 закрывшихся в Москве ресторанов McDonald's в течение 6-12 месяцев. Ранее, 8 марта, о приостановке деятельности заявила компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut. Однако самому Yum! Brands принадлежат лишь 70 из более чем 1100 ресторанов KFC в России.