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Экономика

Бизнесу Москвы предоставят гранты на развитие заведений фастфуда

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее порядок предоставления грантов предпринимателям на создание и развитие российских сетей быстрого питания, которые заменят покинувшие рынок иностранные организации. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«Условие получения гранта — открытие новых точек общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого обслуживания (фастфуд) и прием на работу новых сотрудников», — пояснили в пресс-службе правительства города.

Подать заявку на грант бизнес может с 28 марта по 30 июня текущего года. Точный размер поддержки в пресс-службе не назвали, поскольку он зависит от площади заведений и других особенностей работы.

Отмечается, что мера принята «в условиях санкционного давления» на Россию. Западные страны, прежде всего США и Евросоюз, стали вводить в отношении страны ограничительные меры за военную операцию, начатую ею в Донбассе и на Украине 24 февраля. Хотя формально санкции не запрещают иностранным компаниям работать в России, по данным Йельского университета, с начала спецоперации почти 400 западных компаний приостановили деятельность на российском рынке или полностью ушли с него.

В частности, о временном прекращении работы заявила сеть заведения фастфуда Mcdonald's: с этой недели в России закрылись 850 заведений компании. Собянин, комментируя это, сказал, что отечественные сети общепита смогут заменить более 200 закрывшихся в Москве ресторанов McDonald's в течение 6-12 месяцев. Ранее, 8 марта, о приостановке деятельности заявила компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut. Однако самому Yum! Brands принадлежат лишь 70 из более чем 1100 ресторанов KFC в России.

Ранее по теме: Собянин: отечественный общепит заменит закрывшиеся в Москве точки McDonald's за год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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