Минцифры предложило обнулить пошлину на санкционные электронные товары

«Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России», — рассказали в министерстве.