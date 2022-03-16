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Экономика

Минцифры предложило обнулить пошлину на санкционные электронные товары

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило Федеральной таможенной службе (ФТС) на полгода обнулить ввозную пошлину на товары, которые попали под санкции и внутри страны совсем или в нужном объеме не производятся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России», — рассказали в министерстве.

По данным источников «Коммерсанта», речь идет о вычислительной технике, компонентах для производства электроники — жестких дисках, накопителях и системах хранения данных (СХД), электронных интегральных схемах и полупроводниковых приборах, в том числе транзисторах, датчиках и контроллерах. Собеседники издания утверждают, что меру могут реализовать в конце марта.

Как пояснили в ФТС, сейчас таможенная пошлина в размере 1–13% в зависимости от категории товара действует на продукцию по коду ТН ВЭД 8523. Туда относятся диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, «интеллектуальные карточки» и другие носители для записи звука или других явлений.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают меру малоэффективной. «Сейчас из-за курса валют закупки иностранных устройств сильно выросли в цене, и, судя по новостям, не в цене дело, а в самой возможности их купить. Здесь отсутствие пошлин не поможет», — заявил один из собеседников издания на IT-рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных