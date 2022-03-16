Минцифры предложило обнулить пошлину на санкционные электронные товары
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило Федеральной таможенной службе (ФТС) на полгода обнулить ввозную пошлину на товары, которые попали под санкции и внутри страны совсем или в нужном объеме не производятся. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России», — рассказали в министерстве.
По данным источников «Коммерсанта», речь идет о вычислительной технике, компонентах для производства электроники — жестких дисках, накопителях и системах хранения данных (СХД), электронных интегральных схемах и полупроводниковых приборах, в том числе транзисторах, датчиках и контроллерах. Собеседники издания утверждают, что меру могут реализовать в конце марта.
Как пояснили в ФТС, сейчас таможенная пошлина в размере 1–13% в зависимости от категории товара действует на продукцию по коду ТН ВЭД 8523. Туда относятся диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, «интеллектуальные карточки» и другие носители для записи звука или других явлений.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают меру малоэффективной. «Сейчас из-за курса валют закупки иностранных устройств сильно выросли в цене, и, судя по новостям, не в цене дело, а в самой возможности их купить. Здесь отсутствие пошлин не поможет», — заявил один из собеседников издания на IT-рынке.