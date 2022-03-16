Оборот теневого онлайн-рынка табака в 2021 году достиг 5,6 млрд рублей
Объем теневого онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в рунете в 2021 г. вырос до 5,6 млрд руб., подсчитали аналитики Group-IB. Годом ранее этот показатель составлял 500 млн руб. без учета продаж через социальные сети и мессенджер Telegram.
«Финансовый ущерб производителям табачных изделий и государству из-за реализации товара в сети интернет в обход действующего законодательства выше — в 2021 г. он составил 6,8 млрд руб. Онлайн-продажа табачных изделий незаконна, и подлинность продаваемой продукции никто не гарантирует, что сопряжено с риском нанесения значительного вреда здоровью», — заявил заместитель гендиректора Group-IB Андрей Бусаргин.
Порядка 60% нелегального оборота в прошлом году пришлось на электронные сигареты и стики. Их продажи на теневом рынке составили около 2,3 млрд и 1,1 млрд руб. соответственно. На оборот сигарет пришлось более 2,2 млрд руб.
Отмечается, что 2021 г. стал периодом расцвета нелегальной торговли через соцсети и Telegram. Всего через мессенджеры было реализовано табачной продукции и электронных сигарет на сумму более 3,5 млрд руб., в то время как на соцсети пришлось 314 млн руб. Главной площадкой по незаконной продаже табачных изделий стал Telegram, где число подписчиков «профильных» каналов превысило 1,4 млн человек.
Несмотря на запрет дистанционной продажи табака, эксперты Group-IB обнаружили более 620 онлайн-ресурсов, занимающихся продажей сигарет, стиков и электронных сигарет. Их количество снизилось по сравнению с предшествующим годом, когда таких ресурсов было около 700. Это объясняется тем, что в 2021 г. после блокировок часть продавцов перешла в социальные сети и мессенджеры.
С 1 января 2021 г. ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России увеличилась сразу на 20%, а цены на такую продукцию выросли в среднем с 112 до 140 руб. за пачку, отмечают в компании. Курильщики стали покупать более дешевые сигареты (до 125 руб.), на них пришлось 37% легальных продаж на российском рынке. Однако часть курильщиков переориентировалась на теневой рынок, отмечают аналитики, где нелегальные торговцы предлагают около 200 брендов поддельного и контрабандного товара.
Group-IB прогнозирует, что в результате подорожания табачной продукции вырастет спрос на более дешевые табачные изделия, а вместе с ним и оборот теневого рынка. Еще одним фактором роста подпольных продаж может стать уход крупных табачных игроков с рынка России и СНГ.
Ряд крупнейших компаний на российском табачном рынке объявил об уходе из страны или приостановке новых инвестиций на фоне западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. В частности, свою деятельность в России прекратили British American Tobacco (Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др.) и Imperial Brands (Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим» и myblu). Japan Tobacco (Winston, Camel, Sobranie, LD, «Русский стиль», «Петр I» и «Тройка») и Philip Morris International (Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др.) приостановили инвестиции в РФ.