Оборот теневого онлайн-рынка табака в 2021 году достиг 5,6 млрд рублей

С 1 января 2021 г. ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России увеличилась сразу на 20%, а цены на такую продукцию выросли в среднем с 112 до 140 руб. за пачку, отмечают в компании. Курильщики стали покупать более дешевые сигареты (до 125 руб.), на них пришлось 37% легальных продаж на российском рынке. Однако часть курильщиков переориентировалась на теневой рынок, отмечают аналитики, где нелегальные торговцы предлагают около 200 брендов поддельного и контрабандного товара.