Daily Express сообщил о резком подорожании газа в Британии после заявления Путина
Оптовые цены на газ в Великобритании после вчерашнего заявления президента России Владимира Путина о переводе расчетов за поставки газа в рубли выросли на 18% — до 259,5 пенса за терм (около 35 302 руб. по курсу ЦБ РФ), сообщает издание Daily Express.
По данным биржи ICE, апрельский фьючерс на газ в Великобритании 23 марта стоил в среднем 277,5 пенса за терм (37 751 руб.) после 233,6 пенса (31 779 руб.) накануне. Сегодняшние торги открылись на отметке 275 (37 411 руб.) пенсов за терм, и на пике в 14:17 мск цена газа достигала 305 пенсов (41 492 руб.). К 15:49 цена снизилась до 291,26 пенса (39 623 руб.), то есть суточное подорожание составило еще почти 5%.
Схожая динамика наблюдается и на европейский газ в самом ликвидном хабе TTF на бирже. Вчера стоимость фьючерса впервые с 11 марта преодолела порог в $1500 за 1000 куб. м. Так, на открытии торгов его цена составляла 97 евро за МВт/ч (около $1126 за 1000 куб. м.). На пике он дорожал до 132,74 евро за МВт/ч (около $1540 за 1000 куб. м.), то есть почти на 37%.
Сегодняшние торги открылись на уровне 109 евро за МВт/ч (около $1265 за 1000 куб. м.), на пике цена фьючерса поднималась до 128,5 евро за МВт/ч (около $1491 за 1000 куб. м.). К 16:15 мск стоимость чуть снизилась — до 122,5 евро, или $1422 за 1000 куб. м.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что страна откажется от расчетов за поставку российского газа в долларах, евро и прочих иностранных валютах и перейдет на рубли. Он пояснил, что в текущих условиях Россия бессмысленно продавать свои товары за иностранную валюту, поскольку Запад «подвел черту» под их надежностью и «перечеркнул доверие» к ним.
Путин поручил правительству дать «Газпрому» директиву по внесению изменений в действующие контракты. Он также попросил Центробанк и правительство за неделю определить порядок операций.
Газ стал дорожать, поскольку слова российского президента вызвали опасения по поводу стабильности поставок, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. При этом Путин вчера заверил, что страна продолжит в полном объеме исполнять свои обязательства перед партнерами, изменится лишь валюта оплаты поставок.
После этого президент Сербии Александр Вучич сказал, что подобное решение России принесет Европе «массу проблем». Германия сочла такие действия нарушением контрактов, а в Японии пока не понимают, как будут осуществляться подобные сделки. Глава польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Павел Маевский признался, что Варшава не видит возможности оплачивать поставки российского газа в рублях. В то же время министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что у Софии есть возможность оплачивать газ из России в рублях.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на Украине. За это ЕС, США и ряд других государств ввели против нее санкции. В частности, Запад запретил своим резидентам проводить операции с российскими правительственными учреждениями и ЦБ, предоставлять России доллары и евро, а также заморозил российские золотовалютные резервы в объеме примерно $300 млрд.