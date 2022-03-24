Daily Express сообщил о резком подорожании газа в Британии после заявления Путина

Схожая динамика наблюдается и на европейский газ в самом ликвидном хабе TTF на бирже. Вчера стоимость фьючерса впервые с 11 марта преодолела порог в $1500 за 1000 куб. м. Так, на открытии торгов его цена составляла 97 евро за МВт/ч (около $1126 за 1000 куб. м.). На пике он дорожал до 132,74 евро за МВт/ч (около $1540 за 1000 куб. м.), то есть почти на 37%.