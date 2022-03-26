Газета
Экономика

Катар заявил о невозможности помочь Европе с поставками газа

Ведомости

Заменить Россию в вопросе поставок газа в Европу сейчас невозможно, а Катар не сможет в данный момент помочь странам Евросоюза, заявил министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь [Европе]. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей, — сказал он на международной конференции “Доха Форум” (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что на поиск альтернативы потребуется пять-семь лет. По словам Аль-Кааби, Катар готов участвовать в обеспечении дополнительных поставок в ЕС по призыву США, однако 85% его экспорта газа приходится на долгосрочные контракты в основном с азиатскими странами.

Ранее по теме: Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за российский газ в рублях

Издание Spiegel со ссылкой на документы министерства экономики ФРГ утверждало, что Германия планирует значительно сократить свою зависимость от импорта российских энергоресурсов. Так, в конце этого месяца на поставки российского природного газа в Германию будет приходиться всего 40% от общего импорта этого вида топлива вместо прежних 55%. Планируется, что импорт российской нефти будет замещен быстрее: к середине 2022 г. он сократится вдвое, а к концу года Германия станет «практически независимой» от поставок из РФ.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в «недружественные» страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

Ранее США, Великобритания, Канада, Австралия, члены ЕС и другие страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. В результате Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток – 2». После усиления санкций цены на газ в Европе ускорили рост. В ходе торгов 7 марта стоимость газа превысила $3000 за 1000 куб. м, обновив тем самым исторический рекорд.

Европейские страны отобрали из подземных хранилищ газа все топливо, закачанное туда летом 2021 г., и начали отбирать запасы предыдущих лет, сообщал ранее «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных