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Экономика

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей

Ведомости

Курс рубля вырос по отношению к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже 29 марта: стоимость американской валюты опустилась ниже 88 руб. впервые с 28 февраля, а евро — ниже 97 руб., следует из данных площадки.

По состоянию на 10:06 мск, курс доллара упал до 87,4 руб., курс евро составлял 101 руб. Уже к 10:31 мск курс доллара остановился на отметке 88,1 руб., а курс евро упал до 96,95 руб. Днем ранее в ходе торгов на Мосбирже 28 марта стоимость американской валюты опускалась ниже 91 руб. впервые с 1 марта, а евро — ниже 99 руб.

Резкое ослабление рубля произошло на фоне жестких западных санкций, введенных против России после начала специальной военной операции на Украине. Так, 10 марта доллар и евро на торгах Мосбиржи достигали 121,528 руб. и 132,417 руб. соответственно.

1 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину направить до 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний. Для проведения покупок ведомству разрешено привлекать ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации. Как пояснил «Ведомостям» экономист одного из крупных российских банков, цель новой меры – поддержать фондовый рынок. Аналогичные действия правительство принимало во время финансового кризиса в 2009 г. Тогда бумаги были приобретены по заниженной стоимости и вновь выпущены в обращение, когда ситуация стабилизировалась, пояснил собеседник.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству, ЦБ и «Газпрому» до 31 марта перевести расчеты за поставку газа в недружественные страны с евро и доллара на рубли. Он объяснил решение планами отказаться от «скомпрометировавших себя» валют. Предполагается, что объемы поставок, цены и принципы ценообразования будут сохранены на уровне, установленном в заключенных контрактах. Ряд стран выступили против перехода в расчетах за газ на рубли. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сочла это попыткой обхода санкций.

Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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