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Экономика

Импорт рыбы в Россию в 2022 году может сократиться на треть

Ведомости

Поставки импортной рыбы в Россию в 2022 г. сократятся на треть из-за санкций, говорится в исследовании Ассоциации добытчиков минтая, которое цитирует РБК.

Ожидается, что импорт рыбы сократится на 28-35% по сравнению с 2021 г. По итогам текущего года поставки рыбной продукции снизятся до 385 000 т ($1,5 млрд в денежном выражении). В 2021 г. этот показатель составил 579 000 т ($2,1 млрд).

Наибольшая доля в рыбном импорте в натуральном выражении — у атлантического лосося и форели. На них приходится около 17% поставок (100 000 т в прошлом году). Среди других важных позиций — мороженые креветки (86 100 т), скумбрия (77 300 т) и мороженая сельдь (55 700 т).

В Ассоциации добытчиков минтая считают, что сокращение импорта рыбы в 2022 г. может быть сопоставимо с падением, которое последовало за российским эмбарго на ввоз продуктов из США и европейских стран, включая рыбу из Норвегии и Исландии. Решение было принято в ответ на санкции, связанные с присоединением Крыма в 2014 г. Тогда рыбный импорт упал примерно вдвое по сравнению с объемами, которые Россия завозила в 2013 г.

В 2022 г. он может сократиться вновь из-за прекращения поставок из недружественных стран, а также из тех государств, которые сами ограничивают экспорт рыбной продукции в Россию, — на их долю в прошлом году приходилось 35% импорта в натуральном выражении и 24% — в денежном, напомнили рыболовы.

Президент ассоциации Алексей Буглак отметил, что в марте ряд ведущих поставщиков рыбы на российский рынок решил ограничить отгрузки продукции. Среди них — компании с Фарерских островов и из Гренландии, в группе риска также могут находиться поставки из Новой Зеландии.

Авторы исследования указывают и на другие факторы, которые могут привести к сокращению поставок, — это подорожание импортной рыбы из-за девальвации рубля, перераспределение спроса внутри потребительской корзины, сложности с логистикой из-за ухода ряда перевозчиков с российского рынка и возросшей стоимости перевозок, а также возможные сбои в расчетах с зарубежными поставщиками из-за санкций в отношении российских банков.

Выпадающие поставки креветок, атлантической сельди и скумбрии может частично заменить отечественная продукция, заявил Буглак. Российские предприятия их добывают, хотя по качеству они могут отличаться от импортных, признал он. При этом с заменой некоторых позиций, например охлажденного атлантического лосося, мороженого тунца, а также некоторых видов мороженой рыбы, могут возникнуть проблемы, считают в Ассоциации добытчиков минтая.

В Росрыболовстве отметили, что импорт рыбы уже снижается: в январе — феврале 2022 г. он упал на 10,5% год к году и составил 84 320 т. В ведомстве это объяснили в первую очередь западными санкциями. При этом там заявили, что внутренний рынок будет «полностью обеспечен широкой ассортиментной линейкой рыбной продукции» благодаря положительным показателям вылова, росту производства рыбы, переработанных и консервированных рыбных продуктов, а также развитию аквакультуры.

Ранее российские переработчики рыбы попросили правительство ограничить экспорт биоресурсов, чтобы обеспечить внутренний рынок. Речь шла в первую очередь о наиболее востребованных и доступных видах рыбы: сельди, скумбрии, минтае, горбуше и треске.

Ранее по теме: Росрыболовство планирует зафиксировать розничные цены на рыбу

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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