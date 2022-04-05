Импорт рыбы в Россию в 2022 году может сократиться на треть

В Ассоциации добытчиков минтая считают, что сокращение импорта рыбы в 2022 г. может быть сопоставимо с падением, которое последовало за российским эмбарго на ввоз продуктов из США и европейских стран, включая рыбу из Норвегии и Исландии. Решение было принято в ответ на санкции, связанные с присоединением Крыма в 2014 г. Тогда рыбный импорт упал примерно вдвое по сравнению с объемами, которые Россия завозила в 2013 г.