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Экономика

Минтранс: российские авиакомпании смогут выполнять рейсы за рубеж на 193 самолетах

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Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за границу, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

По его словам, российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолетах, из них 148 — Sukhoi Superjet 100, а остальные — иностранные, которые были выкуплены российскими авиакомпаниями, являются собственностью РФ и зарегистрированы в российском реестре.

«Мы считаем, что на эти 193 машины можем рассчитывать, поэтому мы летаем в те страны, которые могут эти машины принимать», — сказал Савельев (цитата по ТАСС).

Он добавил, что российские авиакомпании ищут способ расплатиться по лизинговым платежам. «Мы пытаемся найти решение с лизингодателями о том, каким образом нам рассчитываться. Потому что наши авиакомпании в состоянии платить, но все заблокировано», — отметил министр.

1 апреля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных стран в рублях.

В марте также был подписал закон, позволяющий по решению правительства регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков для бесперебойного функционирования гражданской авиации в условиях санкций.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Среди введенных санкций — запреты на поставку самолетов и авиационных компонентов российским авиакомпаниям или для использования в России.

Иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты и стали задерживать уже предоставленные борты в зарубежных аэропортах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных