Минтранс: российские авиакомпании смогут выполнять рейсы за рубеж на 193 самолетах

Он добавил, что российские авиакомпании ищут способ расплатиться по лизинговым платежам. «Мы пытаемся найти решение с лизингодателями о том, каким образом нам рассчитываться. Потому что наши авиакомпании в состоянии платить, но все заблокировано», — отметил министр.