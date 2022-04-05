Минтранс: российские авиакомпании смогут выполнять рейсы за рубеж на 193 самолетах
Россия сформировала пул из 193 самолетов для полетов за границу, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
По его словам, российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолетах, из них 148 — Sukhoi Superjet 100, а остальные — иностранные, которые были выкуплены российскими авиакомпаниями, являются собственностью РФ и зарегистрированы в российском реестре.
«Мы считаем, что на эти 193 машины можем рассчитывать, поэтому мы летаем в те страны, которые могут эти машины принимать», — сказал Савельев (цитата по ТАСС).
Он добавил, что российские авиакомпании ищут способ расплатиться по лизинговым платежам. «Мы пытаемся найти решение с лизингодателями о том, каким образом нам рассчитываться. Потому что наши авиакомпании в состоянии платить, но все заблокировано», — отметил министр.
1 апреля президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных стран в рублях.
В марте также был подписал закон, позволяющий по решению правительства регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков для бесперебойного функционирования гражданской авиации в условиях санкций.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания и Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия приняла зеркальные меры. Среди введенных санкций — запреты на поставку самолетов и авиационных компонентов российским авиакомпаниям или для использования в России.
Иностранные лизинговые компании потребовали от авиакомпаний из России вернуть арендованные самолеты и стали задерживать уже предоставленные борты в зарубежных аэропортах.