«Коммерсантъ»: Минфин вновь задумался о введении акциза на газировку
Минфин наметил на 14 апреля заседание по налогообложению сладких напитков, на котором планируется рассмотреть и обсудить критерии отнесения напитков к сахаросодержащим. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.
Минфин собирается заслушать представителей PepsiCo (бренды Pepsi, Mirinda и 7UP), Coca-Cola HBC (Coca-Cola, Sprite, Fanta и др.), а также объединения ритейлеров «Союзнапитки».
В «Союзнапитках» предупредили Минфин, что введение акциза на сладкие напитки приведет к сокращению производства безалкогольных напитков на 8–9% в год, к потере рабочих мест, снижнеию прибыли производителей и ростом потребительсмких цен. Ритейлеры также указали, что на безалкогольные напитки приходится лишь около 1,5% потребляемого в России сахара, а около 55% этого продукта приобретается в рознице в чистом виде.
Производители напитков уже и так добровольно сокращают содержание сахара. В 2019 г. «Союзнапитки» и их члены подписали Кодекс добровольных обязательств, который предполагает снижение этого ингредиента в среднем на 10% до конца 2024 г.
Объединение также напомнило о «кризисном состоянии» российского сахарного рынка в прошлом году, временной заморозке розничных и оптовых цен на продукт и обсуждении мер поддержки отрасли. В сезоне-2020/21 производство сахара в России сократилось на треть, до 5,2 млн т, а в этом сезоне составит 5,53 млн т, по прогнозам «Союзроссахара».
Введение акциза грозит серьезным увеличением нагрузки на производителей и потребителей, заявил изданию иИсполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, эта инициатива вряд ли может быть своевременной в условиях резкого роста инфляции: в марте она ускорилась до 7,61% против 1,17% в феврале, что стало рекордом с января 1999 г. В годовом выражении цены выросли на 16,69%. Сахар подорожал больше других продуктов: в марте розничные цены на товар выросли на 44,04% к февралю, на 51% к январю и на 70,16% год к году.
Минфин ранее уже выступал за введение акциза на сладкие напитки. В последний раз это произошло летом прошлого года. Тогда сообщалось, что рассматривались два варианта — установление ставки акциза в зависимости от стоимости напитка или от содержания в нем сахара. Ожидаемый ежегодный сбор акциза оценивался в диапазоне 10–20 млрд руб.