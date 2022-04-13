«Коммерсантъ»: Минфин вновь задумался о введении акциза на газировку

Введение акциза грозит серьезным увеличением нагрузки на производителей и потребителей, заявил изданию иИсполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. По его словам, эта инициатива вряд ли может быть своевременной в условиях резкого роста инфляции: в марте она ускорилась до 7,61% против 1,17% в феврале, что стало рекордом с января 1999 г. В годовом выражении цены выросли на 16,69%. Сахар подорожал больше других продуктов: в марте розничные цены на товар выросли на 44,04% к февралю, на 51% к январю и на 70,16% год к году.