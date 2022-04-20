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Экономика

Путин заявил об отсутствии оснований для изменения отношения Европы к России

Ведомости

У России нет оснований ожидать принципиальных изменений в позиции европейских стран по введенным санкциям, заявил президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

«Нет оснований полагать, что поведение наших партнёров принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. По мнению Путина, «грубая и недальновидная» политика негативно скажется на экономиках стран Европы. «Такова цена принятых решений», — добавил президент. 

Глава государства подчеркнул, что из-за «недружественных шагов» со стороны западных стран были перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами и базировались на деловой репутации, взаимном интересе и экономической эффективности. «Интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону», — заключил Путин. 

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, заявил, что количество ограничений против России превосходит когда–либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего, по его словам, действует более 6000 санкций. Давление не ослабевало даже в период пандемии, но ограничения, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб, подчеркнул премьер. 

На фоне санкций, вводимых против России из-за военной операции на территории Украины, правительство утвердило перечень недружественных стран. В него вошли государства — члены ЕС, а также Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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