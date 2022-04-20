Путин заявил об отсутствии оснований для изменения отношения Европы к России

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, заявил, что количество ограничений против России превосходит когда–либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего, по его словам, действует более 6000 санкций. Давление не ослабевало даже в период пандемии, но ограничения, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб, подчеркнул премьер.