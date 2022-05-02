Шольц заявил о планах ЕС прекратить импорт угля и нефти из России к концу года

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что в рамках шестого пакета санкций 30 и 31 мая на саммите Евросоюза может быть принято решение о введении эмбарго на российскую нефть. По его словам, остановка импорта нефти или введение штрафных пошлин «были бы важны для оказания давления на Москву». 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала спецоперации.