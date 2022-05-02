Шольц заявил о планах ЕС прекратить импорт угля и нефти из России к концу года
Евросоюз планирует прекратить импорт российского угля летом и отказаться от российской нефти до конца года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию The Indian Express.
«Мы [ЕС. – «Ведомости»] проводим очень амбициозную политику, направленную на снижение нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из России», – подчеркнул Шольц. По его словам, Евросоюз уже ввел «беспрецедентные» санкции против России, к которым присоединились многие страны, несмотря на возможные экономические издержки.
При этом агентство Reuters со ссылкой на двух представителей Евросоюза сообщило, что ЕК может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций. По словам собеседников агентства, такое решение обосновано желанием сохранить единство ЕС. Этим странам позволят либо вообще не присоединяться к эмбарго, либо им будет предложен длительный переходный период для отказа.
После начала специальной операции на территории Украины страны ЕС ввели пять пакетов санкций против России. Последний был объявлен 8 апреля, он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен неоднократно заявляла о разработке шестого пакета ограничений против России, который должен быть объявлен в ближайшее время.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что в рамках шестого пакета санкций 30 и 31 мая на саммите Евросоюза может быть принято решение о введении эмбарго на российскую нефть. По его словам, остановка импорта нефти или введение штрафных пошлин «были бы важны для оказания давления на Москву». 23 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС прорабатывают три варианта ограничений: эмбарго, установление предельной цены и создание механизма оплаты для удержания доходов, которые Россия получила с начала спецоперации.
Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркивал, что немецкая сторона не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго в отношении России. При этом он признал, что прекращение импорта российской нефти все еще может нанести серьезный ущерб немецкой экономике, включая нехватку предложения и «огромный рост цен».