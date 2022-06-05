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Экономика

Глава Chevron заявил о риске снижения добычи нефти Россией

Ведомости

Добыча нефти в России снижается на фоне ухода из страны западных компаний, заявил The Wall Street Journal председатель и главный исполнительный директор американской нефтяной компании Chevron Майкл Вирт.

По его словам, многие страны, несмотря на расширение санкций, продолжают покупать нефть в России, однако ей будет трудно справиться с потерей западных технологий и капитала. Добыча, вероятно, сократится после ухода западных нефтяных компаний, заявил Вирт.

«Если вы посмотрите на Иран и Венесуэлу, два других примера крупных производителя, которые подпали под санкции и были в значительной степени отрезаны от тех же самых инвестиций и технологий, то их производственные мощности со временем падают», — сказал глава Chevron. 

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Россия в мае 2022 г. увеличила добычу нефти с учетом газового конденсата на 5% по отношению к уровню апреля до 43,1 млн т, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с данными отраслевой статистики. К показателю мая 2021 г. добыча снизилась на 2,5%. 

3 июня ЕС завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС (поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов).

Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводам в те государства — члены ЕС, которые в силу своего географического положения «страдают от особой зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов», отмечается в заявлении. Болгария и Хорватия также получат временные льготы в отношении импорта российской нефти по морю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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