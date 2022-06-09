В США заявили о высоких нефтегазовых доходах России вопреки санкциям

Но, по словам Хокстина, Россия получает не все доходы от продажи нефти и газа. «Некоторые денежные средства лежат на счетах за пределами России, и они не могут воспользоваться этими доходами в силу ограничений на банковские переводы и так далее. Они не могут потратить эти средства», – сказал представитель госдепа. Он также добавил, что в действительности добыча энергоносителей в России снижается, и по его прогнозам, продолжит снижаться, а износ оборудования, которое страна не может обновлять с помощью поставок из других стран – расти. «Для них это в течение следующих шести месяцев будет катастрофическим», – заявил Хокстин.