Газета
Экономика

В США заявили о высоких нефтегазовых доходах России вопреки санкциям

Ведомости

Прибыль России от поставок энергоносителей за рубеж выросла, несмотря на многочисленные ограничения и санкции, которые ввели страны Запада, заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, пишет ТАСС.

Такое заявление Хокстин сделал на слушаниях по европейской энергетической безопасности в комитете по иностранным делам сената Конгресса США. «Представляется, что Россия в действительности находится применительно к прибылям в лучшем положении на текущем этапе войны, чем в ее начале», – обратился на слушаниях к Хокстину сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон. Советник Госдепартамента ответил ему, что «не может этого отрицать».

Но, по словам Хокстина, Россия получает не все доходы от продажи нефти и газа. «Некоторые денежные средства лежат на счетах за пределами России, и они не могут воспользоваться этими доходами в силу ограничений на банковские переводы и так далее. Они не могут потратить эти средства», – сказал представитель госдепа. Он также добавил, что в действительности добыча энергоносителей в России снижается, и по его прогнозам, продолжит снижаться, а износ оборудования, которое страна не может обновлять с помощью поставок из других стран – расти. «Для них это в течение следующих шести месяцев будет катастрофическим», – заявил Хокстин.

3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет в отношении России. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи выразил надежду, что в Европе не рассчитывают, что другие страны откажутся от российских нефти и газа – по его словам, это повлечет за собой «беспрецедентный кризис».

Ранее по теме: Нефтегазовый сектор России продолжает ставить рекорды прибыльности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных