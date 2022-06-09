В США заявили о высоких нефтегазовых доходах России вопреки санкциям
Прибыль России от поставок энергоносителей за рубеж выросла, несмотря на многочисленные ограничения и санкции, которые ввели страны Запада, заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин, пишет ТАСС.
Такое заявление Хокстин сделал на слушаниях по европейской энергетической безопасности в комитете по иностранным делам сената Конгресса США. «Представляется, что Россия в действительности находится применительно к прибылям в лучшем положении на текущем этапе войны, чем в ее начале», – обратился на слушаниях к Хокстину сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон. Советник Госдепартамента ответил ему, что «не может этого отрицать».
Но, по словам Хокстина, Россия получает не все доходы от продажи нефти и газа. «Некоторые денежные средства лежат на счетах за пределами России, и они не могут воспользоваться этими доходами в силу ограничений на банковские переводы и так далее. Они не могут потратить эти средства», – сказал представитель госдепа. Он также добавил, что в действительности добыча энергоносителей в России снижается, и по его прогнозам, продолжит снижаться, а износ оборудования, которое страна не может обновлять с помощью поставок из других стран – расти. «Для них это в течение следующих шести месяцев будет катастрофическим», – заявил Хокстин.
3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет в отношении России. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти и до восьми месяцев для других нефтепродуктов. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи выразил надежду, что в Европе не рассчитывают, что другие страны откажутся от российских нефти и газа – по его словам, это повлечет за собой «беспрецедентный кризис».