США призвали производителей нефти и газа увеличить добычу
Белый дом призывает производителей нефти и газа, в том числе ОПЕК, увеличить добычу, чтобы изменить ситуацию с высокими ценами на топливо, сообщила в интервью CNN министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
По ее словам, президент Джо Байден попросил поставщиков по всему миру увеличить производство.
«Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа», — сказала Грэнхолм (цитата по «РИА Новости»).
Она рассказала о планах провести встречу с руководством американских нефтегазовых компаний на следующей неделе. Министр намерена обсудить с ними в том числе проблему дефицита перерабатывающих мощностей.
Прогнозы по снижению цен на бензин в третьем квартале с рекордных 5$ до 4,27$ за галлон могут быть опровергнуты неожиданными событиями в мире, добавила Грэнхолм.
«Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос», — сказала она.
В середине июне ОПЕК спрогнозировал усиление неопределенности на рынке нефти в IV квартале 2022 г. из-за рисков пандемии коронавируса, а также после начала отопительного сезона в Северном полушарии на фоне эмбарго ЕС на импорт российской нефти и плана по снижению импорта газа из России. Организация при этом сохранила прогноз по спросу на нефть в мире на уровне 53,8 млн баррелей в сутки (б/с), что на 1,6 млн б/с выше уровня 2021 г.
В то же время ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России в 2022 г. на 250 000 б/с относительно майской оценки до 10,63 млн б/с. Таким образом, по прогнозу картеля, добыча в России в 2022 г. снизится на 170 000 б/с относительно показателя 2021 г.
Спотовые цены на газ в Европе 9 июня выросли на фоне пожара на заводе по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) в США. Котировки превысили отметку в $1050 за 1000 куб. м. После начала спецоперации России на Украине цены на газ достигали рекордных отметок: 3 марта стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1000 куб. м, а к 7 марта достигла $3000.