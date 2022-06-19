США призвали производителей нефти и газа увеличить добычу

В середине июне ОПЕК спрогнозировал усиление неопределенности на рынке нефти в IV квартале 2022 г. из-за рисков пандемии коронавируса, а также после начала отопительного сезона в Северном полушарии на фоне эмбарго ЕС на импорт российской нефти и плана по снижению импорта газа из России. Организация при этом сохранила прогноз по спросу на нефть в мире на уровне 53,8 млн баррелей в сутки (б/с), что на 1,6 млн б/с выше уровня 2021 г.