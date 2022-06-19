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Экономика

США призвали производителей нефти и газа увеличить добычу

Ведомости

Белый дом призывает производителей нефти и газа, в том числе ОПЕК, увеличить добычу, чтобы изменить ситуацию с высокими ценами на топливо, сообщила в интервью CNN министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

По ее словам, президент Джо Байден попросил поставщиков по всему миру увеличить производство. 

«Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа», — сказала Грэнхолм (цитата по «РИА Новости»). 

Она рассказала о планах провести встречу с руководством американских нефтегазовых компаний на следующей неделе. Министр намерена обсудить с ними в том числе проблему дефицита перерабатывающих мощностей. 

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Прогнозы по снижению цен на бензин в третьем квартале с рекордных 5$ до 4,27$ за галлон могут быть опровергнуты неожиданными событиями в мире, добавила Грэнхолм. 

«Например, если Евросоюз решит, что он тоже полностью запрещает российскую нефть, это создаст давление на цены в сторону их повышения. Если Китай откроется раньше, чем ожидалось, это тоже повысит спрос», — сказала она.

В середине июне ОПЕК спрогнозировал усиление неопределенности на рынке нефти в IV квартале 2022 г. из-за рисков пандемии коронавируса, а также после начала отопительного сезона в Северном полушарии на фоне эмбарго ЕС на импорт российской нефти и плана по снижению импорта газа из России. Организация при этом сохранила прогноз по спросу на нефть в мире на уровне 53,8 млн баррелей в сутки (б/с), что на 1,6 млн б/с выше уровня 2021 г.

В то же время ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России в 2022 г. на 250 000 б/с относительно майской оценки до 10,63 млн б/с. Таким образом, по прогнозу картеля, добыча в России в 2022 г. снизится на 170 000 б/с относительно показателя 2021 г.

Спотовые цены на газ в Европе 9 июня выросли на фоне пожара на заводе по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) в США. Котировки превысили отметку в $1050 за 1000 куб. м. После начала спецоперации России на Украине цены на газ достигали рекордных отметок: 3 марта стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1000 куб. м, а к 7 марта достигла $3000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных