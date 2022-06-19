Глава ФАС рассказал о плюсах ухода IKEA из России
Прекращение работы IKEA в России влечет за собой как минусы, так и плюсы для конкуренции, заявил в интервью РБК руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.
«С одной стороны, зарубежные компании добавляют конкуренции. Но они же зачастую создают и риски монополизации рынков. Например, IKEA при всех плюсах «поджала» рынок под себя, и у нас из-за этого сфера производства и торговли мебелью не получила того развития, которое могла бы», — заявил Шаскольский.
По его словам, в России работают «отдельные хорошие производства», однако компетенции для торговли в ТЦ, «с набором сопутствующих услуг на уровне IKEA, не развиты». Глава ФАС допустил, что после ухода шведской компании на рынке появится конкуренция: производители начнут развивать сбыт и сферу услуг.
«И в этом смысле, может быть, даже плюс будет для развития конкуренции от того, что IKEA приняла такое решение», — заключил Шаскольский.
IKEA, владеющая в России 17 магазинами, приостановила работу 4 марта, после начала спецоперации на Украине. Почти 15 000 сотрудников пока продолжают получать зарплату. В июне в пресс-службе компании заявили, что она не видит возможности возобновить свою деятельность в России из-за ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.
IKEA решила продать все четыре российских завода, сократить их сотрудников и продать товары со своих складов. Магазины пока что останутся закрытыми, а торговые центры МЕГА, принадлежащие компании, продолжат работать.
Ранее замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что IKEA может вернуться на российский рынок при восстановлении логистики, у компании есть планы возобновить работу в России. По его словам, решение компании продать заводы логично, потому что мощности не должны простаивать. Евтухов отметил, что у IKEA не будет проблем с покупателями, потому что у нее «хорошие, высокотехнологичные заводы».
Покупка мебельных фабрик шведской компании IKEA интересна АФК «Система», рассказал «Ведомостям» основной владелец инвестиционной компании Владимир Евтушенков. Такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом «Сегежа групп».
Активы шведского ритейлера также готова рассматривать сеть товаров для дома Hoff. У IKEA и Hoff пересекаются регионы присутствия, и магазины зачастую размещены в одних и тех же торговых центрах, поэтому под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики.