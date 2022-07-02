В РФПИ сочли санкции Запада против РФ «сокрушительным ударом» по экономике США
Западные санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США, заявил в субботу журналистам генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, падение рынков обесценило стоимость американских акций на $9 трлн.
«Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов. Как и полвека назад, за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).
В США второй квартал подряд ожидается падение ВВП, добавил глава РФПИ, ссылаясь на данные подразделения Федерального резерва в Атланте. «Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась», — заявил Дмитриев.
Индекс NASDAQ, подчеркнул он, показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 г., а S&P 500 — с 1970 г.
О риске возникновения рецессии в ближайшем будущем в интервью Bloomberg ранее сказал основатель и гендиректор Tesla Илон Маск. С прогнозом бизнесмена согласились аналитики Goldman Sachs во главе с главным экономистом банка Яном Хациусом.
Если ранее они оценивали вероятность рецессии в США в 2023 г. в 15%, то сейчас — в 30%. Если же рецессия не наступит в 2023 г., то с вероятностью 25% произойдет в 2024-м. Экономист Нуриэль Рубини, в свою очередь, ожидает, что рецессия в США может наступить до конца 2022 г.
В конце июня директор – распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организации ожидает замедления экономика США. Путь предотвращения рецессии, по ее словам, сужается.
Федеральная резервная система США 15 июня объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Регулятор пояснил, что сложная ситуация в американской экономике, связанная с высокой инфляцией, наблюдается в том числе из-за влияния военной спецоперации России на Украине на глобальную экономику. По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 г., достигнув 8,6%.