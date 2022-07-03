Газета
Экономика

Die Welt узнал о занижении министром ФРГ данных по импорту нефти из России

Ведомости

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек привел неточные оценки поставок российской нефти в Германию: в апреле он сообщал о 12% сырой нефти из России в общем объеме импорта, сейчас же стало известно, что доля закупок у РФ составила, по данным за май, 27,8%. Об этом со ссылкой на минэкономики Германии пишет Die Welt.

Газета называет такие данные огромным расхождением. Хабек, отмечает Die Welt, в апреле говорил о готовности прекратить поставки в страну российской нефти и о том, что эмбарго «стало управляемым».

Данные об импорте энергоносителей запросил заместитель председателя фракции ХДС Йенс Спан. По его мнению, приведенные цифры показывают, что зависимость от России почти не уменьшилась. Спан предположил, что оценка Хабека была спонтанной.

Ранее по теме: Еврокомиссия запретит поставки российской нефти в составе смесей

Минэкономики ФРГ объявило в апреле, что к концу этого года Германия должна стать независимой от импорта российской нефти. В ведомстве заявили, что будут придерживаться этого плана, пишет Die Welt.

Хабек еще в середине марта заявил, что Германия к осени может отказаться от поставок российского угля, а к концу года почти полностью стать независимой от нефти. В конце апреля он сказал, что страна очень близко подошла к независимости от Москвы: если 24 февраля она импортировала 35% нефти из РФ, то весной показатель удалось сократить до 12%. 

3 июня Евросоюз завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных