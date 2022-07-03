Die Welt узнал о занижении министром ФРГ данных по импорту нефти из России

Хабек еще в середине марта заявил, что Германия к осени может отказаться от поставок российского угля, а к концу года почти полностью стать независимой от нефти. В конце апреля он сказал, что страна очень близко подошла к независимости от Москвы: если 24 февраля она импортировала 35% нефти из РФ, то весной показатель удалось сократить до 12%.