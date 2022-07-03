Die Welt узнал о занижении министром ФРГ данных по импорту нефти из России
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек привел неточные оценки поставок российской нефти в Германию: в апреле он сообщал о 12% сырой нефти из России в общем объеме импорта, сейчас же стало известно, что доля закупок у РФ составила, по данным за май, 27,8%. Об этом со ссылкой на минэкономики Германии пишет Die Welt.
Газета называет такие данные огромным расхождением. Хабек, отмечает Die Welt, в апреле говорил о готовности прекратить поставки в страну российской нефти и о том, что эмбарго «стало управляемым».
Данные об импорте энергоносителей запросил заместитель председателя фракции ХДС Йенс Спан. По его мнению, приведенные цифры показывают, что зависимость от России почти не уменьшилась. Спан предположил, что оценка Хабека была спонтанной.
Минэкономики ФРГ объявило в апреле, что к концу этого года Германия должна стать независимой от импорта российской нефти. В ведомстве заявили, что будут придерживаться этого плана, пишет Die Welt.
Хабек еще в середине марта заявил, что Германия к осени может отказаться от поставок российского угля, а к концу года почти полностью стать независимой от нефти. В конце апреля он сказал, что страна очень близко подошла к независимости от Москвы: если 24 февраля она импортировала 35% нефти из РФ, то весной показатель удалось сократить до 12%.
3 июня Евросоюз завершил процедуру утверждения шестого пакета санкций против России, включая частичное эмбарго на поставки нефти. Европейские страны договорились о запрете на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.