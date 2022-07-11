Росстат будет публиковать данные о доходах самых богатых и самых бедных россиян
Минэкономразвития и Росстат будут публиковать оперативную статистику по доходам россиян от 10% с самыми низкими доходами до 10% с самыми высокими, такое поручение ведомствам было дано на заседании рабочей группы совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил РБК со ссылкой на протокол заседания. Подлинность документа подтвердил участник встречи.
В документе говорится, что показатель будет учитывать изменения в объемах соцвыплат и зарплат работников со II квартала 2022 г. В Росстате подтвердили изданию, что такой показатель будет публиковаться. В ведомстве напомнили, что сейчас показатель публикуется в разрезе по 20% населения. Переход к 10%-ным группам поможет конкретнее анализировать ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных россиян и принимать адресные решения, а также поможет лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения страны.
Также Минэкономразвития и Росстату поручили публиковать квартальный показатель ненефтегазового ВВП, который представляет собой разницу между совокупным объемом ВВП и добавленной стоимостью, созданной в нефтегазовом секторе. В Росстате рассказали, что первая оценка будет опубликована 20 июля, начиная с итогов за I квартал. Издание направило запрос в Минэкономразвития.