Росстат будет публиковать данные о доходах самых богатых и самых бедных россиян

В документе говорится, что показатель будет учитывать изменения в объемах соцвыплат и зарплат работников со II квартала 2022 г. В Росстате подтвердили изданию, что такой показатель будет публиковаться. В ведомстве напомнили, что сейчас показатель публикуется в разрезе по 20% населения. Переход к 10%-ным группам поможет конкретнее анализировать ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных россиян и принимать адресные решения, а также поможет лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения страны.