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Росстат будет публиковать данные о доходах самых богатых и самых бедных россиян

Ведомости

Минэкономразвития и Росстат будут публиковать оперативную статистику по доходам россиян от 10% с самыми низкими доходами до 10% с самыми высокими, такое поручение ведомствам было дано на заседании рабочей группы совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщил РБК со ссылкой на протокол заседания. Подлинность документа подтвердил участник встречи.

В документе говорится, что показатель будет учитывать изменения в объемах соцвыплат и зарплат работников со II квартала 2022 г. В Росстате подтвердили изданию, что такой показатель будет публиковаться. В ведомстве напомнили, что сейчас показатель публикуется в разрезе по 20% населения. Переход к 10%-ным группам поможет конкретнее анализировать ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных россиян и принимать адресные решения, а также поможет лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения страны.

Также Минэкономразвития и Росстату поручили публиковать квартальный показатель ненефтегазового ВВП, который представляет собой разницу между совокупным объемом ВВП и добавленной стоимостью, созданной в нефтегазовом секторе. В Росстате рассказали, что первая оценка будет опубликована 20 июля, начиная с итогов за I квартал. Издание направило запрос в Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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