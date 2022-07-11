Болсонару сообщил о переговорах с Россией по закупке дизельного топлива
Власти Бразилии проводят переговоры с Москвой о покупке дизельного топлива по более выгодной цене, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи со своими сторонниками.
«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», — рассказал Болсонару (цитата по ТАСС). Президент напомнил, что в ходе визита в Москву в феврале он договорился о гарантиях поставок российских удобрений для нужд агрокомплекса Бразилии.
Согласно данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, стоимость дизеля и бензина в Бразилии в прошлом году выросла более чем на 46%. В марте национальная нефтегазовая компания Petrobras повысила отпускные цены из-за резкого роста стоимости топлива на мировом рынке. В результате дизельное топливо подорожало для дистрибьютеров почти на 25%, бензин — на 18,5%, что вызвало резкую критику со стороны Болсонару и привело к смене главы Petrobras.
В конце июня правительство Бразилии провело через парламент поправки в налоговое законодательство и договорилось с властями регионов о снижении налогов на топливо. После этого стоимость топлива на АЗС опустилась на 18-25% в зависимости от штата.
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