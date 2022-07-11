Газета
Экономика

Болсонару сообщил о переговорах с Россией по закупке дизельного топлива

Ведомости

Власти Бразилии проводят переговоры с Москвой о покупке дизельного топлива по более выгодной цене, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару во время встречи со своими сторонниками.

«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», — рассказал Болсонару (цитата по ТАСС). Президент напомнил, что в ходе визита в Москву в феврале он договорился о гарантиях поставок российских удобрений для нужд агрокомплекса Бразилии.

Согласно данным Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива, стоимость дизеля и бензина в Бразилии в прошлом году выросла более чем на 46%. В марте национальная нефтегазовая компания Petrobras повысила отпускные цены из-за резкого роста стоимости топлива на мировом рынке. В результате дизельное топливо подорожало для дистрибьютеров почти на 25%, бензин — на 18,5%, что вызвало резкую критику со стороны Болсонару и привело к смене главы Petrobras.

В конце июня правительство Бразилии провело через парламент поправки в налоговое законодательство и договорилось с властями регионов о снижении налогов на топливо. После этого стоимость топлива на АЗС опустилась на 18-25% в зависимости от штата.

Ранее по теме: В правительстве обсуждают открытие новых коридоров для экспорта удобрений

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных