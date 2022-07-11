Президент Казахстана подписал закон о дифференцированных ставках налога на майнинг

С начала года в Казахстане введен налог на добычу криптовалют в размере 1 тенге ($0,0021) за 1 кВт/ч потребляемой электроэнергии. В феврале министерство национальной экономики предложило повысить ставку налога на майнинг в 10 раз – с 1 до 10 тенге за кВт/ч (с $0,0021 до $0,021).