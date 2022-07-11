Президент Казахстана подписал закон о дифференцированных ставках налога на майнинг
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил поправки в действующее налоговое законодательство, которые подразумевают, в частности, введение дифференцированных ставок налога на майнинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Введение дифференцированных ставок необходимо для выравнивания нагрузки и снижения потребления произведенной в стране электроэнергии. Они подразумевают повышение ставки налога на цифровой майнинг при использовании дешевой электроэнергии, объясняет министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров. При этом если электроэнергия произведена из возобновляемых источников, то ставки снижаются.
С начала года в Казахстане введен налог на добычу криптовалют в размере 1 тенге ($0,0021) за 1 кВт/ч потребляемой электроэнергии. В феврале министерство национальной экономики предложило повысить ставку налога на майнинг в 10 раз – с 1 до 10 тенге за кВт/ч (с $0,0021 до $0,021).
Помимо этого, в налоговый кодекс были внесены поправки, связанные с установлением ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком в размере 70% от ставки акцизов на сигареты и увеличением ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по биржевым металлам на 50% и на 30% – по остальным твердым полезным ископаемым.
Казахстан занимает второе место в мире по объему добычи криптовалюты. По оценке Кембриджского университета, за 2021 г. его доля в майнинге биткойна составляет 18,1%. На первом и третьем местах находятся США и Россия, доли которых в глобальном майнинге этой криптовалюты составляют 35,4% и 11,2% соответственно.
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