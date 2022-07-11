ЦБ прокомментировал идею создания российского стейблкоина

Активное обсуждение регулирования криптовалют и их обращения на территории России идет с прошлого года. Сейчас Минфин готовит свою версию законопроекта «О цифровых валютах», направленного на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Проект предлагал создать специальный реестр криптобирж и криптообменников (операторов), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют. В одной из последних версий также появилась оговорка, что юрлицам и ИП могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Но использовать криптовалюты как средство платежа на территории России будет запрещено – только операции с покупкой и продажей в виде инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию.