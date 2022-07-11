ЦБ прокомментировал идею создания российского стейблкоина

ЦБ прокомментировал идею создания российского стейблкоинаРегулятор против и видит цифровой рубль единственной альтернативой
Частные стейблкоины характеризуются повышенными рисками, потому что пул активов, лежащих в их основе, не принадлежит владельцу, сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Также погашение по номинальной цене активов в обеспечении не гарантировано, а фактически цена стейблкоина не является стабильной, добавил он.
Так в ЦБ прокомментировали заявление Минфина о том, что ведомство поддерживает создание в России стейблкоина, привязанного к стабильному физическому активу – рублю, золоту, нефти или зерну. «Если у бизнеса, компании, инвестора есть потребность в том, чтобы рассчитываться или инвестировать таким образом, если им нужен новый инструмент, мы всегда будем такие инициативы поддерживать. Это правильный путь в сторону развития технологий. Поэтому, в целом, – да», – сказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков во время своего выступления на Russia Creative Week, отвечая на вопрос о необходимости появления в России стейблкоина.
Особенности стейблкоинов
Стейблкоины в отличие от, например, альткоинов и биткоинов, являются криптовалютами с обеспечением в виде актива. Самый популярный стейблкоин Tether (USDT) выпускается компанией Tether Limited, которая утверждает, что его стоимость на 20% обеспечивается запасами долларов США, хранящимися на ее банковских счетах. Стоимость Tether (USDT) на данный момент – $1. Второй по популярности USD Coin (USDC) также привязан к доллару США в соотношении 1:1.
Единственным законным платежным средством в России является российский рубль, говорит представитель ЦБ. Банк России рассматривает цифровой рубль как предпочтительную альтернативу частным стейблкоинам, «сочетающую все преимущества цифрового средства платежа и надежность полноценной валюты», добавил он.
Сегодня в России нет рублевого стейблкоина, основанного на блокчейне, говорил в ходе сессии на креативной неделе основатель компании Voronkov Ventures Андрей Воронков. По его словам, эта практика должна появиться: стейблкоины, привязанные к доллару, позволяют упрочить его положение в мире, так как чтобы купить криптовалюту, нужно купить доллары.
Активное обсуждение регулирования криптовалют и их обращения на территории России идет с прошлого года. Сейчас Минфин готовит свою версию законопроекта «О цифровых валютах», направленного на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Проект предлагал создать специальный реестр криптобирж и криптообменников (операторов), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют. В одной из последних версий также появилась оговорка, что юрлицам и ИП могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Но использовать криптовалюты как средство платежа на территории России будет запрещено – только операции с покупкой и продажей в виде инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию.
Позиция Банка России относительно легализации криптовалют категорична: он выступает против функционирования этого рынка. Распространение криптовалют несет угрозы для благосостояния граждан, финансовой стабильности и риски, связанные с нелегальной деятельностью, считают в ЦБ.
ЦБ смягчил свою позицию относительно майнинга: регулятор готов пойти на его легализацию в том случае, если реализация добытых цифровых валют будет происходить за пределами России.
Зато Банк России заинтересован во внедрении и развитии платформы цифрового рубля. Создание прототипа платформы завершилось в декабре 2021 г. и уже в январе 2022 г. началось ее тестирование. На первом этапе тестируется выпуск цифрового рубля, открытие цифровых кошельков банками и гражданами, а также С2С–переводы (между физлицами) и С2В–переводы (от физлица бизнесу – оплата физлицами товаров и услуг). В апреле 2023 г. ЦБ планирует начать тестирование цифрового рубля на реальных деньгах и клиентах, а также запустить пилот использования смарт-контрактов.