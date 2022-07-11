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ЦБ сообщил о росте профицита внешней торговли в 2,6 раза

Ведомости

За первое полугодие 2022 г. профицит внешней торговли России вырос в 2,6 раза год к году – до $158,4 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.

Профицит внешней торговли за аналогичный период 2021 г. составил $39,7 млрд.

Кроме того, профицит текущего платежного баланса вырос в 3,5 раза по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период прошлого года и составил $138,5 млрд.

«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта», – сказано в сообщении регулятора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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