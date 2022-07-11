ЦБ сообщил о росте профицита внешней торговли в 2,6 раза
За первое полугодие 2022 г. профицит внешней торговли России вырос в 2,6 раза год к году – до $158,4 млрд, следует из предварительной оценки ЦБ.
Профицит внешней торговли за аналогичный период 2021 г. составил $39,7 млрд.
Кроме того, профицит текущего платежного баланса вырос в 3,5 раза по сравнению с $60,5 млрд за аналогичный период прошлого года и составил $138,5 млрд.
«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта, обусловленного благоприятной ценовой конъюнктурой, при снижении импорта», – сказано в сообщении регулятора.
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