Обнаруженное в Грузии месторождение может обеспечить страну газом на восемь лет
В Грузии обнаружено газовое месторождение газа объемом 16 млрд куб. м, сообщило издание Business Media Georgia со ссылкой на главу государственного агентства газа и нефти республики Георгия Татишвили.
Залежи были обнаружены в скважине, пробуренной нефтесервисной компанией Schlumberger под Тбилиси, ее оператором является компания Block Energy, специализирующаяся на разведке нефти и газа в Грузии. По словам Татишвили, скважина сможет обеспечить Грузию природным газом на восемь лет, но потребуется горизонтальное бурение.
«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом в 16 млрд куб. м. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», – отметил Татишвили (цитата по ТАСС).
Татишвили добавил, что работы по бурению скважины будут начаты в конце 2022 – начале 2023 г.
Ранее ТАСС сообщал, что Грузия большую часть потребляемого природного газа получает за счет импорта из Азербайджана и России. По данным издания Forbes Georgia, в 2021 г. Грузия приобрела порядка 425 млн куб. м российского газа, что составляет 15% от общего объема закупок топлива страной.
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