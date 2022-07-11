Газета
Экономика

Обнаруженное в Грузии месторождение может обеспечить страну газом на восемь лет

Ведомости

В Грузии обнаружено газовое месторождение газа объемом 16 млрд куб. м, сообщило издание Business Media Georgia со ссылкой на главу государственного агентства газа и нефти республики Георгия Татишвили.

Залежи были обнаружены в скважине, пробуренной нефтесервисной компанией Schlumberger под Тбилиси, ее оператором является компания Block Energy, специализирующаяся на разведке нефти и газа в Грузии. По словам Татишвили, скважина сможет обеспечить Грузию природным газом на восемь лет, но потребуется горизонтальное бурение.

«У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом в 16 млрд куб. м. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии», – отметил Татишвили (цитата по ТАСС).

Татишвили добавил, что работы по бурению скважины будут начаты в конце 2022 – начале 2023 г.

Ранее ТАСС сообщал, что Грузия большую часть потребляемого природного газа получает за счет импорта из Азербайджана и России. По данным издания Forbes Georgia, в 2021 г. Грузия приобрела порядка 425 млн куб. м российского газа, что составляет 15% от общего объема закупок топлива страной.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В Грузии заявили о резком росте числа посетивших страну граждан России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных