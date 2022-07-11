Обнаруженное в Грузии месторождение может обеспечить страну газом на восемь лет

Залежи были обнаружены в скважине, пробуренной нефтесервисной компанией Schlumberger под Тбилиси, ее оператором является компания Block Energy, специализирующаяся на разведке нефти и газа в Грузии. По словам Татишвили, скважина сможет обеспечить Грузию природным газом на восемь лет, но потребуется горизонтальное бурение.