Цена на газ в Европе опустилась ниже $2700 за тысячу куб. м
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $2700 за тысячу куб. м, потеряв сегодня 6%, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на газ составила, в частности, 260 евро за МВт\ч, или $2675 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Накануне в ходе торгов цена на газ превысила отметку в $3000 за тысячу куб. м. Причиной роста цен на энергоноситель стало заявление «Газпрома» от 19 августа о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за планового технического обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».
Прежде рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, после начала военной спецоперации на территории Украины, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900.
19 августа «Газпром» сообщил, что приостановит прокачку газа при помощи последней работающей турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена 2 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.
В «Газпроме» ранее спрогнозировали цену на газ в Европе зимой выше $4000 за тысячу куб. м.
В конце июля экспорт газа по «Северному потоку» уже был сокращен с проектных 150,6 млн куб. м в сутки уже до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.